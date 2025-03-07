https://ria.ru/20250307/anokhin-2003704300.html

Анохин: более 617 тыс жителей Смоленской области прошли диспансеризацию

Анохин: более 617 тыс жителей Смоленской области прошли диспансеризацию - РИА Новости, 07.03.2025

Анохин: более 617 тыс жителей Смоленской области прошли диспансеризацию

Более 617 тысяч жителей Смоленской области прошли диспансеризацию в 2024 году, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T17:45:00+03:00

2025-03-07T17:45:00+03:00

2025-03-07T17:45:00+03:00

смоленская область

василий анохин

смоленск

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Более 617 тысяч жителей Смоленской области прошли диспансеризацию в 2024 году, сообщил губернатор Василий Анохин. Вопросы профилактики заболеваний и проведения диспансеризации Анохин обсудил на заседании по вопросам развития региональной системы здравоохранения. Также глава региона уточнил, что в 2025 году планируют увеличить число прошедших диспансеризацию в Смоленской области на 100 тысяч человек. "Диспансеризация необходима, чтобы своевременно определить риски или вовремя выявить проблемы со здоровьем <…> Поручил максимально включиться в организацию процесса, чтобы он был удобным для наших жителей", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Губернатор напомнил, что жители региона могут проходить профосмотры во всех поликлиниках Смоленска и центральных районных больницах. Объем проведенных обследований будет зависеть от пола и возраста человека. "Отдельно обсудили ситуацию с "отстающими" в проведении диспансеризации медорганизациями и муниципалитетами. Разобрали, где возникают проблемы, проработали варианты решения. Буду держать на личном контроле", – заверил глава региона.

https://ria.ru/20250306/studenty-2003511077.html

https://ria.ru/20250306/anokhin-2003462444.html

смоленск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, смоленск