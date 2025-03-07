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Анохин: более 617 тыс жителей Смоленской области прошли диспансеризацию - РИА Новости, 07.03.2025
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Смоленская область
 
17:45 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/anokhin-2003704300.html
Анохин: более 617 тыс жителей Смоленской области прошли диспансеризацию
Анохин: более 617 тыс жителей Смоленской области прошли диспансеризацию - РИА Новости, 07.03.2025
Анохин: более 617 тыс жителей Смоленской области прошли диспансеризацию
Более 617 тысяч жителей Смоленской области прошли диспансеризацию в 2024 году, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T17:45:00+03:00
2025-03-07T17:45:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленск
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Более 617 тысяч жителей Смоленской области прошли диспансеризацию в 2024 году, сообщил губернатор Василий Анохин. Вопросы профилактики заболеваний и проведения диспансеризации Анохин обсудил на заседании по вопросам развития региональной системы здравоохранения. Также глава региона уточнил, что в 2025 году планируют увеличить число прошедших диспансеризацию в Смоленской области на 100 тысяч человек. "Диспансеризация необходима, чтобы своевременно определить риски или вовремя выявить проблемы со здоровьем &lt;…&gt; Поручил максимально включиться в организацию процесса, чтобы он был удобным для наших жителей", – написал Анохин в своем телеграм-канале. Губернатор напомнил, что жители региона могут проходить профосмотры во всех поликлиниках Смоленска и центральных районных больницах. Объем проведенных обследований будет зависеть от пола и возраста человека. "Отдельно обсудили ситуацию с "отстающими" в проведении диспансеризации медорганизациями и муниципалитетами. Разобрали, где возникают проблемы, проработали варианты решения. Буду держать на личном контроле", – заверил глава региона.
https://ria.ru/20250306/studenty-2003511077.html
https://ria.ru/20250306/anokhin-2003462444.html
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василий анохин, смоленск
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленск
Анохин: более 617 тыс жителей Смоленской области прошли диспансеризацию

Анохин: свыше 617 тысяч жителей Смоленщины прошли диспансеризацию за 2024 год

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Более 617 тысяч жителей Смоленской области прошли диспансеризацию в 2024 году, сообщил губернатор Василий Анохин.
Вопросы профилактики заболеваний и проведения диспансеризации Анохин обсудил на заседании по вопросам развития региональной системы здравоохранения. Также глава региона уточнил, что в 2025 году планируют увеличить число прошедших диспансеризацию в Смоленской области на 100 тысяч человек.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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"Диспансеризация необходима, чтобы своевременно определить риски или вовремя выявить проблемы со здоровьем <…> Поручил максимально включиться в организацию процесса, чтобы он был удобным для наших жителей", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор напомнил, что жители региона могут проходить профосмотры во всех поликлиниках Смоленска и центральных районных больницах. Объем проведенных обследований будет зависеть от пола и возраста человека.
"Отдельно обсудили ситуацию с "отстающими" в проведении диспансеризации медорганизациями и муниципалитетами. Разобрали, где возникают проблемы, проработали варианты решения. Буду держать на личном контроле", – заверил глава региона.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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