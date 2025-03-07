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В Дагестане наградили мать бойца, в одиночку державшего отбитый опорник ВСУ - РИА Новости, 07.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:17 07.03.2025 (обновлено: 19:18 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/alieva-2003722373.html
В Дагестане наградили мать бойца, в одиночку державшего отбитый опорник ВСУ
В Дагестане наградили мать бойца, в одиночку державшего отбитый опорник ВСУ - РИА Новости, 07.03.2025
В Дагестане наградили мать бойца, в одиночку державшего отбитый опорник ВСУ
Мать военнослужащего из Дагестана Закарьи Алиева, который один в течение трех недель без еды и воды удерживал отбитый у ВСУ опорный пункт на запорожском... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T19:17:00+03:00
2025-03-07T19:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей меликов
вооруженные силы украины
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МАХАЧКАЛА, 7 мар - РИА Новости. Мать военнослужащего из Дагестана Закарьи Алиева, который один в течение трех недель без еды и воды удерживал отбитый у ВСУ опорный пункт на запорожском направлении, награждена медалью Амет-Хана Султана "За вклад в патриотическое воспитание молодежи", сообщает пресс-служба правительства республики. В пятницу премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел церемонию вручения государственных наград, приуроченную к Международному женскому дню. "Абдулмуслимов… отметил наградами матерей военнослужащих и участников специальной военной операции. Среди них и Халисат Алиева – мама военнослужащего из Дагестана Закарьи Алиева, который в одиночку на протяжении трех недель, оставшись без еды и воды, удерживал захваченный опорный пункт ВСУ. Халисат Алиева награждена медалью имени Амет-Хана Султана "За вклад в патриотическое воспитание молодежи". – говорится в сообщении. В ноябре 2024 года глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что уроженец республики Закарья Алиев три недели в одиночку отражал атаки противника на одном из направлений Запорожского фронта. У него было ни еды, ни воды. Он ел лишь найденный лук. ВСУ обстреливали его почти каждый день, но Алиев не только оборонялся, но и атаковал противника. Позже боец привлек внимание российских военнослужащих. Они не могли подойти, но сбрасывали ему провизию и отгоняли вражеские дроны. Следуя за беспилотниками, Закарья прошел через минное поле и вернулся к своим. Указом главы Дагестана Алиев был награжден медалью​ "За проявленное мужество".
https://ria.ru/20250307/belousov-2003673254.html
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сергей меликов, вооруженные силы украины, республика дагестан, общество, 8 марта, празднование 8 марта, 8-е марта - международный женский день
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меликов, Вооруженные силы Украины, Республика Дагестан, Общество, 8 марта, Празднование 8 марта, 8-е марта - международный женский день
В Дагестане наградили мать бойца, в одиночку державшего отбитый опорник ВСУ

В Дагестане наградили мать бойца Алиева, три недели державшего опорник ВСУ

© Фото : пресс-служба правительства Республики ДагестанМать военнослужащего из Дагестана Закарьи Алиева награждена медалью Амет-Хана Султана "За вклад в патриотическое воспитание молодежи"
Мать военнослужащего из Дагестана Закарьи Алиева награждена медалью Амет-Хана Султана За вклад в патриотическое воспитание молодежи - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : пресс-служба правительства Республики Дагестан
Мать военнослужащего из Дагестана Закарьи Алиева награждена медалью Амет-Хана Султана "За вклад в патриотическое воспитание молодежи"
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МАХАЧКАЛА, 7 мар - РИА Новости. Мать военнослужащего из Дагестана Закарьи Алиева, который один в течение трех недель без еды и воды удерживал отбитый у ВСУ опорный пункт на запорожском направлении, награждена медалью Амет-Хана Султана "За вклад в патриотическое воспитание молодежи", сообщает пресс-служба правительства республики.
В пятницу премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел церемонию вручения государственных наград, приуроченную к Международному женскому дню.
Церемония вручения госнаград женщинам-военнослужащим - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Белоусов вручил награды женщинам, отличившимся на СВО
Вчера, 16:37
"Абдулмуслимов… отметил наградами матерей военнослужащих и участников специальной военной операции. Среди них и Халисат Алиева – мама военнослужащего из Дагестана Закарьи Алиева, который в одиночку на протяжении трех недель, оставшись без еды и воды, удерживал захваченный опорный пункт ВСУ. Халисат Алиева награждена медалью имени Амет-Хана Султана "За вклад в патриотическое воспитание молодежи". – говорится в сообщении.
В ноябре 2024 года глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что уроженец республики Закарья Алиев три недели в одиночку отражал атаки противника на одном из направлений Запорожского фронта. У него было ни еды, ни воды. Он ел лишь найденный лук. ВСУ обстреливали его почти каждый день, но Алиев не только оборонялся, но и атаковал противника.
Позже боец привлек внимание российских военнослужащих. Они не могли подойти, но сбрасывали ему провизию и отгоняли вражеские дроны. Следуя за беспилотниками, Закарья прошел через минное поле и вернулся к своим. Указом главы Дагестана Алиев был награжден медалью​ "За проявленное мужество".
Продажа цветов перед 8 марта в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеСергей МеликовВооруженные силы УкраиныРеспублика ДагестанОбщество8 мартаПразднование 8 марта8-е марта - международный женский день
 
 
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