В Дагестане наградили мать бойца, в одиночку державшего отбитый опорник ВСУ
В Дагестане наградили мать бойца Алиева, три недели державшего опорник ВСУ
© Фото : пресс-служба правительства Республики ДагестанМать военнослужащего из Дагестана Закарьи Алиева награждена медалью Амет-Хана Султана "За вклад в патриотическое воспитание молодежи"
© Фото : пресс-служба правительства Республики Дагестан
Мать военнослужащего из Дагестана Закарьи Алиева награждена медалью Амет-Хана Султана "За вклад в патриотическое воспитание молодежи"
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МАХАЧКАЛА, 7 мар - РИА Новости. Мать военнослужащего из Дагестана Закарьи Алиева, который один в течение трех недель без еды и воды удерживал отбитый у ВСУ опорный пункт на запорожском направлении, награждена медалью Амет-Хана Султана "За вклад в патриотическое воспитание молодежи", сообщает пресс-служба правительства республики.
В пятницу премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел церемонию вручения государственных наград, приуроченную к Международному женскому дню.
"Абдулмуслимов… отметил наградами матерей военнослужащих и участников специальной военной операции. Среди них и Халисат Алиева – мама военнослужащего из Дагестана Закарьи Алиева, который в одиночку на протяжении трех недель, оставшись без еды и воды, удерживал захваченный опорный пункт ВСУ. Халисат Алиева награждена медалью имени Амет-Хана Султана "За вклад в патриотическое воспитание молодежи". – говорится в сообщении.
В ноябре 2024 года глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что уроженец республики Закарья Алиев три недели в одиночку отражал атаки противника на одном из направлений Запорожского фронта. У него было ни еды, ни воды. Он ел лишь найденный лук. ВСУ обстреливали его почти каждый день, но Алиев не только оборонялся, но и атаковал противника.
Позже боец привлек внимание российских военнослужащих. Они не могли подойти, но сбрасывали ему провизию и отгоняли вражеские дроны. Следуя за беспилотниками, Закарья прошел через минное поле и вернулся к своим. Указом главы Дагестана Алиев был награжден медалью "За проявленное мужество".