https://ria.ru/20250307/alieva-2003722373.html

В Дагестане наградили мать бойца, в одиночку державшего отбитый опорник ВСУ

В Дагестане наградили мать бойца, в одиночку державшего отбитый опорник ВСУ - РИА Новости, 07.03.2025

В Дагестане наградили мать бойца, в одиночку державшего отбитый опорник ВСУ

Мать военнослужащего из Дагестана Закарьи Алиева, который один в течение трех недель без еды и воды удерживал отбитый у ВСУ опорный пункт на запорожском... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T19:17:00+03:00

2025-03-07T19:17:00+03:00

2025-03-07T19:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

сергей меликов

вооруженные силы украины

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8-е марта - международный женский день

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МАХАЧКАЛА, 7 мар - РИА Новости. Мать военнослужащего из Дагестана Закарьи Алиева, который один в течение трех недель без еды и воды удерживал отбитый у ВСУ опорный пункт на запорожском направлении, награждена медалью Амет-Хана Султана "За вклад в патриотическое воспитание молодежи", сообщает пресс-служба правительства республики. В пятницу премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел церемонию вручения государственных наград, приуроченную к Международному женскому дню. "Абдулмуслимов… отметил наградами матерей военнослужащих и участников специальной военной операции. Среди них и Халисат Алиева – мама военнослужащего из Дагестана Закарьи Алиева, который в одиночку на протяжении трех недель, оставшись без еды и воды, удерживал захваченный опорный пункт ВСУ. Халисат Алиева награждена медалью имени Амет-Хана Султана "За вклад в патриотическое воспитание молодежи". – говорится в сообщении. В ноябре 2024 года глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что уроженец республики Закарья Алиев три недели в одиночку отражал атаки противника на одном из направлений Запорожского фронта. У него было ни еды, ни воды. Он ел лишь найденный лук. ВСУ обстреливали его почти каждый день, но Алиев не только оборонялся, но и атаковал противника. Позже боец привлек внимание российских военнослужащих. Они не могли подойти, но сбрасывали ему провизию и отгоняли вражеские дроны. Следуя за беспилотниками, Закарья прошел через минное поле и вернулся к своим. Указом главы Дагестана Алиев был награжден медалью​ "За проявленное мужество".

https://ria.ru/20250307/belousov-2003673254.html

https://ria.ru/20250307/prazdnik-1848743509.html

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сергей меликов, вооруженные силы украины, республика дагестан, общество, 8 марта, празднование 8 марта, 8-е марта - международный женский день