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В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.03.2025
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Временные ограничения ввели в волгоградском аэропорту, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T22:23:00+03:00
2025-03-07T22:23:00+03:00
2025-03-07T23:39:00+03:00
волгоград
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Временные ограничения ввели в волгоградском аэропорту, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 21.54 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", — сказано в публикации.Уточняется, что экипажи самолетов, диспетчеры и службы воздушной гавани принимают все меры для обеспечения безопасности полетов.Позднее, в 22:30, ограничения также ввели в аэропорту Саратова.
https://ria.ru/20250306/vnukovo-2003414684.html
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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, безопасность, общество
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Безопасность, Общество
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели ограничения для гражданских самолетов