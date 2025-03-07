https://ria.ru/20250307/aeroflot-2003614285.html

Аэрофлот открыл в Шереметьево стойки самостоятельной регистрации с багажом

Аэрофлот открыл в Шереметьево стойки самостоятельной регистрации с багажом - РИА Новости, 07.03.2025

Аэрофлот открыл в Шереметьево стойки самостоятельной регистрации с багажом

"Аэрофлот" открыл совместно с аэропортом "Шереметьево" стойки самостоятельной регистрации пассажиров, путешествующих с багажом на внутренних рейсах "Аэрофлота"... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:25:00+03:00

2025-03-07T13:25:00+03:00

2025-03-07T13:25:00+03:00

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

москва

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" открыл совместно с аэропортом "Шереметьево" стойки самостоятельной регистрации пассажиров, путешествующих с багажом на внутренних рейсах "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия", сообщает перевозчик. На стойках, расположенных в зоне вылета терминала B (стойки №314-316), можно зарегистрироваться на рейс, распечатать посадочный талон и самостоятельно сдать багаж, не посещая зону Drop-off или классические стойки регистрации. "Для регистрации пассажиру необходимо на сенсорном мониторе терминала ввести данные указанные в маршрутной квитанции или электронном билете, выбрать место и установить багаж на весы. После проверки параметров чемодана можно распечатать посадочный талон и багажную бирку, которую необходимо будет прикрепить к багажу в соответствии с инструкцией. Далее чемодан автоматически будет направлен по ленте в систему сортировки багажа аэропорта, а пассажир может проследовать в "стерильную" зону аэропорта на посадку", - пояснили в пресс-службе авиакомпании. В случае, если чемодан превышает норму по габаритам и весу, пассажиру следует обратиться на стойку регистрации для его оплаты. В дальнейшем "Аэрофлот" и аэропорт "Шереметьево" планируют расширить новую услугу на международные рейсы, добавили в компании.

https://ria.ru/20250221/aeroflot-2000783558.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

аэрофлот, шереметьево (аэропорт), москва