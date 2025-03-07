Рейтинг@Mail.ru
Аэрофлот открыл в Шереметьево стойки самостоятельной регистрации с багажом - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/aeroflot-2003614285.html
Аэрофлот открыл в Шереметьево стойки самостоятельной регистрации с багажом
Аэрофлот открыл в Шереметьево стойки самостоятельной регистрации с багажом - РИА Новости, 07.03.2025
Аэрофлот открыл в Шереметьево стойки самостоятельной регистрации с багажом
"Аэрофлот" открыл совместно с аэропортом "Шереметьево" стойки самостоятельной регистрации пассажиров, путешествующих с багажом на внутренних рейсах "Аэрофлота"... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:25:00+03:00
2025-03-07T13:25:00+03:00
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003612935_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_5325f24b45ee60c4c62f4c8aa5580e64.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" открыл совместно с аэропортом "Шереметьево" стойки самостоятельной регистрации пассажиров, путешествующих с багажом на внутренних рейсах "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия", сообщает перевозчик. На стойках, расположенных в зоне вылета терминала B (стойки №314-316), можно зарегистрироваться на рейс, распечатать посадочный талон и самостоятельно сдать багаж, не посещая зону Drop-off или классические стойки регистрации. "Для регистрации пассажиру необходимо на сенсорном мониторе терминала ввести данные указанные в маршрутной квитанции или электронном билете, выбрать место и установить багаж на весы. После проверки параметров чемодана можно распечатать посадочный талон и багажную бирку, которую необходимо будет прикрепить к багажу в соответствии с инструкцией. Далее чемодан автоматически будет направлен по ленте в систему сортировки багажа аэропорта, а пассажир может проследовать в "стерильную" зону аэропорта на посадку", - пояснили в пресс-службе авиакомпании. В случае, если чемодан превышает норму по габаритам и весу, пассажиру следует обратиться на стойку регистрации для его оплаты. В дальнейшем "Аэрофлот" и аэропорт "Шереметьево" планируют расширить новую услугу на международные рейсы, добавили в компании.
https://ria.ru/20250221/aeroflot-2000783558.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003612935_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_0a67d5d63320d640318feb9103dfb29c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэрофлот, шереметьево (аэропорт), москва
Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Москва
Аэрофлот открыл в Шереметьево стойки самостоятельной регистрации с багажом

Аэрофлот запустил в Шереметьево услугу самостоятельной регистрации багажа

© Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Аэрофлот"Стойки самостоятельной регистрации
Стойки самостоятельной регистрации - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Аэрофлот"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Аэрофлот" открыл совместно с аэропортом "Шереметьево" стойки самостоятельной регистрации пассажиров, путешествующих с багажом на внутренних рейсах "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия", сообщает перевозчик.
На стойках, расположенных в зоне вылета терминала B (стойки №314-316), можно зарегистрироваться на рейс, распечатать посадочный талон и самостоятельно сдать багаж, не посещая зону Drop-off или классические стойки регистрации.
Самолеты авиакомпании Аэрофлот во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
"Аэрофлот" открывает рейсы на курорт Санья КНР из Петербурга, Казани и Уфы
21 февраля, 13:33
"Для регистрации пассажиру необходимо на сенсорном мониторе терминала ввести данные указанные в маршрутной квитанции или электронном билете, выбрать место и установить багаж на весы. После проверки параметров чемодана можно распечатать посадочный талон и багажную бирку, которую необходимо будет прикрепить к багажу в соответствии с инструкцией. Далее чемодан автоматически будет направлен по ленте в систему сортировки багажа аэропорта, а пассажир может проследовать в "стерильную" зону аэропорта на посадку", - пояснили в пресс-службе авиакомпании.
В случае, если чемодан превышает норму по габаритам и весу, пассажиру следует обратиться на стойку регистрации для его оплаты.
В дальнейшем "Аэрофлот" и аэропорт "Шереметьево" планируют расширить новую услугу на международные рейсы, добавили в компании.
 
АэрофлотШереметьево (аэропорт)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала