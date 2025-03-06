https://ria.ru/20250306/zhestyannikov-2003404451.html

Жестянников: Вытегорский район преобразовали в округ

Жестянников: Вытегорский район преобразовали в округ - РИА Новости, 06.03.2025

Жестянников: Вытегорский район преобразовали в округ

Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области единогласно поддержали решение о реформировании в округ Вытегорского района, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T14:31:00+03:00

2025-03-06T14:31:00+03:00

2025-03-06T14:31:00+03:00

вологодская область

вологодская область

вытегорский район

сергей жестянников

георгий филимонов

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области единогласно поддержали решение о реформировании в округ Вытегорского района, сообщает пресс-служба регионального парламента. Парламентариев и местных жителей с этим событием поздравил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. С 2022 года в Вологодской области началась муниципальная реформа. 23 района перешли на окружную систему. Череповецкий, Шекснинский и Вытегорский муниципалитеты отложили принятие решения. В начале 2025 года оставшиеся районы начали активную работу по переходу на одноуровневую систему. Министерство внутренней политики, главы муниципалитетов, которые перешли в округа ранее, региональные парламентарии оказали поддержку и правовое сопровождение возникающих вопросов. "Мы заручились поддержкой населения на публичных слушаниях, получили положительный отклик от большинства местных депутатов. Преобразованию предшествовала большая работа совместно с министерством внутренней политики, главами округов. Были собраны статистические данные, доказательная база об эффективности окружной системы. Благодарю всех участников этого непростого, но крайне важного для развития муниципалитетов процесса", – подчеркнул Жестянников. За последний год муниципальные образования активно начали работу по привлечению федеральных средств, участию в национальных проектах, программах благоустройства и развития. Если в 2023 году на места было привлечено порядка 7 миллиардов рублей федерального финансирования, то в 2024 году этот показатель увеличился до 11 миллиардов рублей. Предшествовавшая система тормозила этот процесс – муниципальные власти тратили время на передачу полномочий, финансирования. В целом распределение средств на уровне района и сельских поселений не давало возможности эффективно решать проблемы на местах, концентрируя финансовые и организационные ресурсы, говорится в сообщении. "Окружная система – это не экономия средств, а эффективная управленческая модель, которая помогает привлекать федеральные средства, участвовать в проектах, повысить качество управления и компетенций кадров. Знаю об этом не понаслышке – сам более семи лет руководил муниципалитетом в разных ипостасях. И отлично понимаю, что именно окружная система позволяет качественно решать задачи. Об этом говорит и наш губернатор области Георгий Филимонов – власть должна быть для людей, работать в режиме диалога с жителями и реальных дел", – подчеркнул Жестянников. Сейчас в Вологодской области будет 26 муниципальных округов и два городских округа. "В ближайшее время депутаты рассмотрят на сессии законопроекты по преобразованию трех районов в округа. После будут проведены выборы в представительные органы округов. Предложил всем будущим кандидатам принять участие в нашем проекте “Школа депутатов”, чтобы иметь необходимые знания, навыки, эффективно реализовывать управление", – отметил спикер Заксобрания.

https://ria.ru/20250306/proekt-2003377688.html

https://ria.ru/20250304/sotsobsluzhivanie-2002899698.html

https://ria.ru/20250301/festival-2002474412.html

вологодская область

вытегорский район

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вологодская область, вытегорский район, сергей жестянников, георгий филимонов