https://ria.ru/20250306/zhestyannikov-2003404451.html
Жестянников: Вытегорский район преобразовали в округ
Жестянников: Вытегорский район преобразовали в округ - РИА Новости, 06.03.2025
Жестянников: Вытегорский район преобразовали в округ
Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области единогласно поддержали решение о реформировании в округ Вытегорского района, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:31:00+03:00
2025-03-06T14:31:00+03:00
2025-03-06T14:31:00+03:00
вологодская область
вологодская область
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георгий филимонов
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области единогласно поддержали решение о реформировании в округ Вытегорского района, сообщает пресс-служба регионального парламента. Парламентариев и местных жителей с этим событием поздравил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. С 2022 года в Вологодской области началась муниципальная реформа. 23 района перешли на окружную систему. Череповецкий, Шекснинский и Вытегорский муниципалитеты отложили принятие решения. В начале 2025 года оставшиеся районы начали активную работу по переходу на одноуровневую систему. Министерство внутренней политики, главы муниципалитетов, которые перешли в округа ранее, региональные парламентарии оказали поддержку и правовое сопровождение возникающих вопросов. "Мы заручились поддержкой населения на публичных слушаниях, получили положительный отклик от большинства местных депутатов. Преобразованию предшествовала большая работа совместно с министерством внутренней политики, главами округов. Были собраны статистические данные, доказательная база об эффективности окружной системы. Благодарю всех участников этого непростого, но крайне важного для развития муниципалитетов процесса", – подчеркнул Жестянников. За последний год муниципальные образования активно начали работу по привлечению федеральных средств, участию в национальных проектах, программах благоустройства и развития. Если в 2023 году на места было привлечено порядка 7 миллиардов рублей федерального финансирования, то в 2024 году этот показатель увеличился до 11 миллиардов рублей. Предшествовавшая система тормозила этот процесс – муниципальные власти тратили время на передачу полномочий, финансирования. В целом распределение средств на уровне района и сельских поселений не давало возможности эффективно решать проблемы на местах, концентрируя финансовые и организационные ресурсы, говорится в сообщении. "Окружная система – это не экономия средств, а эффективная управленческая модель, которая помогает привлекать федеральные средства, участвовать в проектах, повысить качество управления и компетенций кадров. Знаю об этом не понаслышке – сам более семи лет руководил муниципалитетом в разных ипостасях. И отлично понимаю, что именно окружная система позволяет качественно решать задачи. Об этом говорит и наш губернатор области Георгий Филимонов – власть должна быть для людей, работать в режиме диалога с жителями и реальных дел", – подчеркнул Жестянников. Сейчас в Вологодской области будет 26 муниципальных округов и два городских округа. "В ближайшее время депутаты рассмотрят на сессии законопроекты по преобразованию трех районов в округа. После будут проведены выборы в представительные органы округов. Предложил всем будущим кандидатам принять участие в нашем проекте “Школа депутатов”, чтобы иметь необходимые знания, навыки, эффективно реализовывать управление", – отметил спикер Заксобрания.
https://ria.ru/20250306/proekt-2003377688.html
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вологодская область, вытегорский район, сергей жестянников, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Вытегорский район, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов
Жестянников: Вытегорский район преобразовали в округ
Жестянников поддержал преобразование Вытегорского района на Вологодчине в округ
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области единогласно поддержали решение о реформировании в округ Вытегорского района, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Парламентариев и местных жителей с этим событием поздравил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников
.
С 2022 года в Вологодской области
началась муниципальная реформа. 23 района перешли на окружную систему. Череповецкий, Шекснинский и Вытегорский муниципалитеты отложили принятие решения. В начале 2025 года оставшиеся районы начали активную работу по переходу на одноуровневую систему. Министерство внутренней политики, главы муниципалитетов, которые перешли в округа ранее, региональные парламентарии оказали поддержку и правовое сопровождение возникающих вопросов.
"Мы заручились поддержкой населения на публичных слушаниях, получили положительный отклик от большинства местных депутатов. Преобразованию предшествовала большая работа совместно с министерством внутренней политики, главами округов. Были собраны статистические данные, доказательная база об эффективности окружной системы. Благодарю всех участников этого непростого, но крайне важного для развития муниципалитетов процесса", – подчеркнул Жестянников.
За последний год муниципальные образования активно начали работу по привлечению федеральных средств, участию в национальных проектах, программах благоустройства и развития. Если в 2023 году на места было привлечено порядка 7 миллиардов рублей федерального финансирования, то в 2024 году этот показатель увеличился до 11 миллиардов рублей.
Предшествовавшая система тормозила этот процесс – муниципальные власти тратили время на передачу полномочий, финансирования. В целом распределение средств на уровне района и сельских поселений не давало возможности эффективно решать проблемы на местах, концентрируя финансовые и организационные ресурсы, говорится в сообщении.
"Окружная система – это не экономия средств, а эффективная управленческая модель, которая помогает привлекать федеральные средства, участвовать в проектах, повысить качество управления и компетенций кадров. Знаю об этом не понаслышке – сам более семи лет руководил муниципалитетом в разных ипостасях. И отлично понимаю, что именно окружная система позволяет качественно решать задачи. Об этом говорит и наш губернатор области Георгий Филимонов
– власть должна быть для людей, работать в режиме диалога с жителями и реальных дел", – подчеркнул Жестянников.
Сейчас в Вологодской области будет 26 муниципальных округов и два городских округа.
"В ближайшее время депутаты рассмотрят на сессии законопроекты по преобразованию трех районов в округа. После будут проведены выборы в представительные органы округов. Предложил всем будущим кандидатам принять участие в нашем проекте “Школа депутатов”, чтобы иметь необходимые знания, навыки, эффективно реализовывать управление", – отметил спикер Заксобрания.