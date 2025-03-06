https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003501946.html

Зеленский может посетить Эр-Рияд перед встречей США и Украины, передают СМИ

Зеленский может посетить Эр-Рияд перед встречей США и Украины, передают СМИ - РИА Новости, 06.03.2025

Зеленский может посетить Эр-Рияд перед встречей США и Украины, передают СМИ

Зеленский, как ожидается, посетит Саудовскую Аравию в понедельник и вторник и встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, сообщает портал Axios со... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T21:06:00+03:00

2025-03-06T21:06:00+03:00

2025-03-06T21:21:00+03:00

в мире

сша

эр-рияд (город)

саудовская аравия

владимир зеленский

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

майк уолтц

украина

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Зеленский, как ожидается, посетит Саудовскую Аравию в понедельник и вторник и встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.Ожидается, что встреча делегаций Украины и США пройдет в среду, 12 марта, в Эр-Рияде. США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак.

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003479397.html

сша

эр-рияд (город)

саудовская аравия

украина

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в мире, сша, эр-рияд (город), саудовская аравия, владимир зеленский, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), майк уолтц, украина