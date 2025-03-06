https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003501946.html
Зеленский может посетить Эр-Рияд перед встречей США и Украины, передают СМИ
Зеленский может посетить Эр-Рияд перед встречей США и Украины, передают СМИ - РИА Новости, 06.03.2025
Зеленский может посетить Эр-Рияд перед встречей США и Украины, передают СМИ
Зеленский, как ожидается, посетит Саудовскую Аравию в понедельник и вторник и встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, сообщает портал Axios со... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T21:06:00+03:00
2025-03-06T21:06:00+03:00
2025-03-06T21:21:00+03:00
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мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
майк уолтц
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Зеленский, как ожидается, посетит Саудовскую Аравию в понедельник и вторник и встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.Ожидается, что встреча делегаций Украины и США пройдет в среду, 12 марта, в Эр-Рияде. США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003479397.html
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в мире, сша, эр-рияд (город), саудовская аравия, владимир зеленский, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), майк уолтц, украина
В мире, США, Эр-Рияд (город), Саудовская Аравия, Владимир Зеленский, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Майк Уолтц, Украина
Зеленский может посетить Эр-Рияд перед встречей США и Украины, передают СМИ
Axios: Зеленский может посетить Эр-Рияд перед встречей делегаций США и Украины