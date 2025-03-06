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Зеленский может посетить Эр-Рияд перед встречей США и Украины, передают СМИ - РИА Новости, 06.03.2025
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21:06 06.03.2025 (обновлено: 21:21 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003501946.html
Зеленский может посетить Эр-Рияд перед встречей США и Украины, передают СМИ
Зеленский может посетить Эр-Рияд перед встречей США и Украины, передают СМИ - РИА Новости, 06.03.2025
Зеленский может посетить Эр-Рияд перед встречей США и Украины, передают СМИ
Зеленский, как ожидается, посетит Саудовскую Аравию в понедельник и вторник и встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, сообщает портал Axios со... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T21:06:00+03:00
2025-03-06T21:21:00+03:00
в мире
сша
эр-рияд (город)
саудовская аравия
владимир зеленский
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
майк уолтц
украина
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Зеленский, как ожидается, посетит Саудовскую Аравию в понедельник и вторник и встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.Ожидается, что встреча делегаций Украины и США пройдет в среду, 12 марта, в Эр-Рияде. США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003479397.html
сша
эр-рияд (город)
саудовская аравия
украина
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в мире, сша, эр-рияд (город), саудовская аравия, владимир зеленский, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), майк уолтц, украина
В мире, США, Эр-Рияд (город), Саудовская Аравия, Владимир Зеленский, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Майк Уолтц, Украина
Зеленский может посетить Эр-Рияд перед встречей США и Украины, передают СМИ

Axios: Зеленский может посетить Эр-Рияд перед встречей делегаций США и Украины

© AP Photo / Nicolas MaeterlinckВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Nicolas Maeterlinck
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Зеленский, как ожидается, посетит Саудовскую Аравию в понедельник и вторник и встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
Ожидается, что встреча делегаций Украины и США пройдет в среду, 12 марта, в Эр-Рияде. США будут представлять советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Украинскую делегацию возглавит глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Вчера, 18:52
 
В миреСШАЭр-Рияд (город)Саудовская АравияВладимир ЗеленскийМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Майк УолтцУкраина
 
 
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