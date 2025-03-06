https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003375834.html

Источники в Раде подтвердили переговоры США с оппонентами Зеленского

Источники в Раде подтвердили переговоры США с оппонентами Зеленского - РИА Новости, 06.03.2025

Источники в Раде подтвердили переговоры США с оппонентами Зеленского

Источники в украинских политических кругах и Верховной раде подтвердили, что представители президента США Дональда Трампа ведут переговоры с оппонентами... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T12:29:00+03:00

2025-03-06T12:29:00+03:00

2025-03-06T15:00:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Источники в украинских политических кругах и Верховной раде подтвердили, что представители президента США Дональда Трампа ведут переговоры с оппонентами Владимира Зеленского, прежде всего с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, пишет украинское издание "Страна.ua". "Американцы сейчас общаются со всеми. <…> В фокусе внимания соратников Трампа сейчас несколько фигур — Валерий Залужный, который, по рейтингам, может победить Зеленского на выборах, мэр Киева Виталий Кличко, который один из немногих в системе власти критикует Банковую, а также глава ГУР Буданов* и глава фракции "Слуга народа" Арахамия", — приводит портал слова своего источника. Так собеседник "Страны" прокомментировал публикацию Politico, в которой утверждается, что люди из окружения Трампа провели тайные переговоры с такими украинскими политиками, как бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и экс-президент Петр Порошенко*. При этом он выразил удивление, что газета выделила именно этих оппонентов Зеленского, хотя их влияние на ситуацию незначительно.Таким образом США хотят организовать внутреннее давление на Зеленского, чтобы подтолкнуть его к согласию на прекращение огня, добавил источник. Кроме того, американцы прощупывают, на кого можно сделать ставку после завершения конфликта, поскольку к Зеленскому в Белом доме относятся скептически.Большинство украинских политиков боятся публично критиковать Зеленского за его поведение в отношениях с Трампом, отметил собеседник издания. Никто не понимает, зачем он хамил Трампу и Вэнсу в Белом доме, почему он жестко противится идее Трампа прекратить огонь, по итогу нарвавшись на прекращение американской помощи. С учетом всех вводных прекращение огня было бы выгодно сейчас Украине. Но Зеленский эту идею пытается блокировать всеми возможными способами. И, таким образом, именно он <…> превратился в глазах Трампа в главное препятствие на пути к миру", — заключил он. Зеленский 28 февраля посетил Вашингтон ради подписания соглашения по редкоземельным металлам, но его встреча с Трампом переросла в перепалку. В результате американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позже заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250306/azarov-2003361715.html

https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003331677.html

https://ria.ru/20250306/saldo-2003319751.html

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