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В Харьковской области нашли захоронения мирных жителей со следами насилия - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:17 06.03.2025 (обновлено: 15:32 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/zakhoroneniya-2003416696.html
В Харьковской области нашли захоронения мирных жителей со следами насилия
В Харьковской области нашли захоронения мирных жителей со следами насилия - РИА Новости, 06.03.2025
В Харьковской области нашли захоронения мирных жителей со следами насилия
В освобожденных селах Харьковской области нашли оставленные украинской армией захоронения мирных жителей со следами насилия, сообщил на пресс-конференции... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T15:17:00+03:00
2025-03-06T15:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В освобожденных селах Харьковской области нашли оставленные украинской армией захоронения мирных жителей со следами насилия, сообщил на пресс-конференции заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк. "Сотрудниками центра фиксации военных преступлений обнаружены три стихийных захоронения, созданных военнослужащими вооруженных формирований Украины во время их отступления. По предварительным данным, жертвами стали 17 мирных жителей, среди которых есть ребенок", — сказал он. По словам Лисняка, речь идет об освобожденных селах в Купянском районе. Он отметил, что у большинства погибших заметны следы удушения, насильственного удержания и огнестрельные ранения. "У некоторых женщин зафиксированы раны с кровоподтеками в области половых органов, что свидетельствует о крайней жестокости преступников", — добавил Лисняк. Так, рассказал он, в селе Двуречная сотрудники администрации нашли тайник с телами двух местных жителей, убитых выстрелами в затылок. Есть свидетельства о том, что в Двуречной и других освобожденных поселках — Западном, Новомлынске и Фиголевке — орудовали подразделения ВСУ, состоящие из заключенных, уточнил Лесняк. Главной причиной расправы над мирными жителями он назвал их отказ от принудительной эвакуации и ложные утверждения об их сотрудничестве с российской армией.Об освобождении села Западное Минобороны отчиталось 22 января, Двуречной — 28 января. Новомлынск взяли под контроль 5 февраля, а Фиголевку — 17 февраля.
https://ria.ru/20250306/oruzhie-2003357878.html
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харьковская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
В Харьковской области нашли захоронения мирных жителей со следами насилия

В Харьковской области нашли захоронения 17 мирных жителей со следами насилия

© РИА НовостиЗахоронения жителей со следами насилия, созданные ВСУ во время отступления, найдены в Харьковской области
Захоронения жителей со следами насилия, созданные ВСУ во время отступления, найдены в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости
Захоронения жителей со следами насилия, созданные ВСУ во время отступления, найдены в Харьковской области
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В освобожденных селах Харьковской области нашли оставленные украинской армией захоронения мирных жителей со следами насилия, сообщил на пресс-конференции заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
"Сотрудниками центра фиксации военных преступлений обнаружены три стихийных захоронения, созданных военнослужащими вооруженных формирований Украины во время их отступления. По предварительным данным, жертвами стали 17 мирных жителей, среди которых есть ребенок", — сказал он.
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По словам Лисняка, речь идет об освобожденных селах в Купянском районе. Он отметил, что у большинства погибших заметны следы удушения, насильственного удержания и огнестрельные ранения.
"У некоторых женщин зафиксированы раны с кровоподтеками в области половых органов, что свидетельствует о крайней жестокости преступников", — добавил Лисняк.
Так, рассказал он, в селе Двуречная сотрудники администрации нашли тайник с телами двух местных жителей, убитых выстрелами в затылок.
Есть свидетельства о том, что в Двуречной и других освобожденных поселках — Западном, Новомлынске и Фиголевке — орудовали подразделения ВСУ, состоящие из заключенных, уточнил Лесняк. Главной причиной расправы над мирными жителями он назвал их отказ от принудительной эвакуации и ложные утверждения об их сотрудничестве с российской армией.
Об освобождении села Западное Минобороны отчиталось 22 января, Двуречной — 28 января. Новомлынск взяли под контроль 5 февраля, а Фиголевку — 17 февраля.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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