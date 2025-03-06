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В Раде согласились со словами Захаровой о будущем Украины - РИА Новости, 06.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:34 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/zakharova-2003508196.html
В Раде согласились со словами Захаровой о будущем Украины
В Раде согласились со словами Захаровой о будущем Украины - РИА Новости, 06.03.2025
В Раде согласились со словами Захаровой о будущем Украины
Главной гарантией безопасности для Украины является ее нейтральный статус, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T22:34:00+03:00
2025-03-06T22:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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мария захарова
кир стармер
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Главной гарантией безопасности для Украины является ее нейтральный статус, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Единственная реальная гарантия безопасности для Украины — это подлинный нейтральный статус", — написал он.По мнению нардепа, это позволит стране выйти из конфликта между Западом и Россией и прекратить участие в прокси-войне.Дмитрук добавил, что Запад не сможет дать Украине никаких гарантий, поэтому, считает депутат, ей остается только наладить отношения с Россией."Настоящие гарантии — договор между Украиной и Россией", — заключил он.Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лучшей гарантией безопасности для Украины ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.Как заявлял премьер-министр Великобритании Кир Стармер, европейские страны не могут предоставить Украине гарантии безопасности без поддержки Соединенных Штатов.Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, в свою очередь, отмечал, что обсуждать сейчас гарантии для Украины преждевременно, поскольку сначала необходимо усадить стороны конфликта за стол переговоров.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003479397.html
https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003464910.html
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в мире, украина, россия, великобритания, мария захарова, кир стармер, дональд трамп, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Великобритания, Мария Захарова, Кир Стармер, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
В Раде согласились со словами Захаровой о будущем Украины

Депутат Рады Дмитрук повторил слова Захаровой о гарантиях Украине

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Главной гарантией безопасности для Украины является ее нейтральный статус, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Единственная реальная гарантия безопасности для Украины — это подлинный нейтральный статус", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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По мнению нардепа, это позволит стране выйти из конфликта между Западом и Россией и прекратить участие в прокси-войне.
Дмитрук добавил, что Запад не сможет дать Украине никаких гарантий, поэтому, считает депутат, ей остается только наладить отношения с Россией.
«
"Настоящие гарантии — договор между Украиной и Россией", — заключил он.
Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лучшей гарантией безопасности для Украины ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Как заявлял премьер-министр Великобритании Кир Стармер, европейские страны не могут предоставить Украине гарантии безопасности без поддержки Соединенных Штатов.
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, в свою очередь, отмечал, что обсуждать сейчас гарантии для Украины преждевременно, поскольку сначала необходимо усадить стороны конфликта за стол переговоров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВеликобританияМария ЗахароваКир СтармерДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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