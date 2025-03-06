https://ria.ru/20250306/zakharova-2003508196.html

В Раде согласились со словами Захаровой о будущем Украины

В Раде согласились со словами Захаровой о будущем Украины - РИА Новости, 06.03.2025

В Раде согласились со словами Захаровой о будущем Украины

Главной гарантией безопасности для Украины является ее нейтральный статус, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T22:34:00+03:00

2025-03-06T22:34:00+03:00

2025-03-06T22:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

великобритания

мария захарова

кир стармер

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Главной гарантией безопасности для Украины является ее нейтральный статус, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Единственная реальная гарантия безопасности для Украины — это подлинный нейтральный статус", — написал он.По мнению нардепа, это позволит стране выйти из конфликта между Западом и Россией и прекратить участие в прокси-войне.Дмитрук добавил, что Запад не сможет дать Украине никаких гарантий, поэтому, считает депутат, ей остается только наладить отношения с Россией."Настоящие гарантии — договор между Украиной и Россией", — заключил он.Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лучшей гарантией безопасности для Украины ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.Как заявлял премьер-министр Великобритании Кир Стармер, европейские страны не могут предоставить Украине гарантии безопасности без поддержки Соединенных Штатов.Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, в свою очередь, отмечал, что обсуждать сейчас гарантии для Украины преждевременно, поскольку сначала необходимо усадить стороны конфликта за стол переговоров.

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003479397.html

https://ria.ru/20250306/zelenskiy-2003464910.html

украина

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, великобритания, мария захарова, кир стармер, дональд трамп, верховная рада украины