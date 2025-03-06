https://ria.ru/20250306/zakharova-2003457356.html

Захарова заявила об отсутствии эйфории от прихода Трампа к власти в США

Захарова заявила об отсутствии эйфории от прихода Трампа к власти в США - РИА Новости, 06.03.2025

Захарова заявила об отсутствии эйфории от прихода Трампа к власти в США

В России не испытывают эйфории от прихода Дональда Трампа к власти в США, у представителей российских госорганов преобладает реализм, заявила официальный... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T17:41:00+03:00

2025-03-06T17:41:00+03:00

2025-03-06T17:41:00+03:00

россия

сша

дональд трамп

мария захарова

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/43/1561704316_0:398:2932:2047_1920x0_80_0_0_0aa1b0e8bce5bbe538a7f942193a71bd.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В России не испытывают эйфории от прихода Дональда Трампа к власти в США, у представителей российских госорганов преобладает реализм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "По поводу эйфории - я бы немного по-другому посмотрела на этот вопрос. У нас сохраняется реализм, это я говорю о российских государственных органах и о представителях России как государства. Реализм абсолютный", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос о том, испытывают ли в России и в мире "излишнюю эйфорию" от прихода Дональда Трампа к власти в США. "Может, это не столько эйфория, сколько я бы назвала это желанием и стремлением услышать какую-то другую пластинку, а не заезженную, старую скрипящую, шуршащую, шипящую, со словами о бойне, войнах, агрессии и так далее. Люди слышат другую лексику, другие слова, и они тянутся. Слово эйфория я бы вообще не употребляла", - добавила она.

https://ria.ru/20250306/zakharova-2003439884.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, дональд трамп, мария захарова, в мире