Рейтинг@Mail.ru
Захарова заявила об отсутствии эйфории от прихода Трампа к власти в США - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/zakharova-2003457356.html
Захарова заявила об отсутствии эйфории от прихода Трампа к власти в США
Захарова заявила об отсутствии эйфории от прихода Трампа к власти в США - РИА Новости, 06.03.2025
Захарова заявила об отсутствии эйфории от прихода Трампа к власти в США
В России не испытывают эйфории от прихода Дональда Трампа к власти в США, у представителей российских госорганов преобладает реализм, заявила официальный... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:41:00+03:00
2025-03-06T17:41:00+03:00
россия
сша
дональд трамп
мария захарова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/43/1561704316_0:398:2932:2047_1920x0_80_0_0_0aa1b0e8bce5bbe538a7f942193a71bd.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В России не испытывают эйфории от прихода Дональда Трампа к власти в США, у представителей российских госорганов преобладает реализм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "По поводу эйфории - я бы немного по-другому посмотрела на этот вопрос. У нас сохраняется реализм, это я говорю о российских государственных органах и о представителях России как государства. Реализм абсолютный", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос о том, испытывают ли в России и в мире "излишнюю эйфорию" от прихода Дональда Трампа к власти в США. "Может, это не столько эйфория, сколько я бы назвала это желанием и стремлением услышать какую-то другую пластинку, а не заезженную, старую скрипящую, шуршащую, шипящую, со словами о бойне, войнах, агрессии и так далее. Люди слышат другую лексику, другие слова, и они тянутся. Слово эйфория я бы вообще не употребляла", - добавила она.
https://ria.ru/20250306/zakharova-2003439884.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/43/1561704316_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_472ede525697db693fe383a533df5e34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, дональд трамп, мария захарова, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, Мария Захарова, В мире
Захарова заявила об отсутствии эйфории от прихода Трампа к власти в США

Захарова: в России не испытывают эйфории от прихода Трампа к власти в США

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В России не испытывают эйфории от прихода Дональда Трампа к власти в США, у представителей российских госорганов преобладает реализм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По поводу эйфории - я бы немного по-другому посмотрела на этот вопрос. У нас сохраняется реализм, это я говорю о российских государственных органах и о представителях России как государства. Реализм абсолютный", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос о том, испытывают ли в России и в мире "излишнюю эйфорию" от прихода Дональда Трампа к власти в США.
"Может, это не столько эйфория, сколько я бы назвала это желанием и стремлением услышать какую-то другую пластинку, а не заезженную, старую скрипящую, шуршащую, шипящую, со словами о бойне, войнах, агрессии и так далее. Люди слышат другую лексику, другие слова, и они тянутся. Слово эйфория я бы вообще не употребляла", - добавила она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Захарова назвала лучший гарант безопасности для Украины
Вчера, 16:50
 
РоссияСШАДональд ТрампМария ЗахароваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала