https://ria.ru/20250306/zakharova-2003457356.html
Захарова заявила об отсутствии эйфории от прихода Трампа к власти в США
Захарова заявила об отсутствии эйфории от прихода Трампа к власти в США - РИА Новости, 06.03.2025
Захарова заявила об отсутствии эйфории от прихода Трампа к власти в США
В России не испытывают эйфории от прихода Дональда Трампа к власти в США, у представителей российских госорганов преобладает реализм, заявила официальный... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:41:00+03:00
2025-03-06T17:41:00+03:00
2025-03-06T17:41:00+03:00
россия
сша
дональд трамп
мария захарова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/43/1561704316_0:398:2932:2047_1920x0_80_0_0_0aa1b0e8bce5bbe538a7f942193a71bd.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В России не испытывают эйфории от прихода Дональда Трампа к власти в США, у представителей российских госорганов преобладает реализм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "По поводу эйфории - я бы немного по-другому посмотрела на этот вопрос. У нас сохраняется реализм, это я говорю о российских государственных органах и о представителях России как государства. Реализм абсолютный", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос о том, испытывают ли в России и в мире "излишнюю эйфорию" от прихода Дональда Трампа к власти в США. "Может, это не столько эйфория, сколько я бы назвала это желанием и стремлением услышать какую-то другую пластинку, а не заезженную, старую скрипящую, шуршащую, шипящую, со словами о бойне, войнах, агрессии и так далее. Люди слышат другую лексику, другие слова, и они тянутся. Слово эйфория я бы вообще не употребляла", - добавила она.
https://ria.ru/20250306/zakharova-2003439884.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/43/1561704316_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_472ede525697db693fe383a533df5e34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дональд трамп, мария захарова, в мире
Россия, США, Дональд Трамп, Мария Захарова, В мире
Захарова заявила об отсутствии эйфории от прихода Трампа к власти в США
Захарова: в России не испытывают эйфории от прихода Трампа к власти в США