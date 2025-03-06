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Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 06.03.2025
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 230 военнослужащих, пять бронемашин, два орудия полевой РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:09:00+03:00
2025-03-06T12:09:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 230 военнослужащих, пять бронемашин, два орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новооленовка, Александрополь, Северск, Яблоновка, Иванополье, Плещеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и два орудия полевой артиллерии западного производства, уничтожены два склада боеприпасов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ потеряли до 230 военных в зоне действия группировки "Юг"