https://ria.ru/20250306/vzryv-2003397395.html
В Ганновере прогремел взрыв на заводе шин
В Ганновере прогремел взрыв на заводе шин - РИА Новости, 06.03.2025
В Ганновере прогремел взрыв на заводе шин
Взрыв, предположительно, произошел на заводе шин Continental в немецком Ганновере, возможно есть много пострадавших, сообщил таблоид Bild. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:02:00+03:00
2025-03-06T14:02:00+03:00
2025-03-06T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Взрыв, предположительно, произошел на заводе шин Continental в немецком Ганновере, возможно есть много пострадавших, сообщил таблоид Bild."Пожарные исходят и того, что может быть много пострадавших", - пишет таблоид.На место прибыли пожарные. На фотографии с места происшествия видны, предположительно, выбитые взрывом окна.
https://ria.ru/20250306/nyu-york-2003320203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ганновер, в мире
В Ганновере прогремел взрыв на заводе шин
В Ганновере прогремел взрыв на заводе шин Continental
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Взрыв, предположительно, произошел на заводе шин Continental в немецком Ганновере, возможно есть много пострадавших, сообщил таблоид Bild.
"Пожарные исходят и того, что может быть много пострадавших", - пишет таблоид.
На место прибыли пожарные. На фотографии с места происшествия видны, предположительно, выбитые взрывом окна.