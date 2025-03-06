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В Ганновере прогремел взрыв на заводе шин - РИА Новости, 06.03.2025
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14:02 06.03.2025 (обновлено: 14:15 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/vzryv-2003397395.html
В Ганновере прогремел взрыв на заводе шин
В Ганновере прогремел взрыв на заводе шин - РИА Новости, 06.03.2025
В Ганновере прогремел взрыв на заводе шин
Взрыв, предположительно, произошел на заводе шин Continental в немецком Ганновере, возможно есть много пострадавших, сообщил таблоид Bild. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:02:00+03:00
2025-03-06T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Взрыв, предположительно, произошел на заводе шин Continental в немецком Ганновере, возможно есть много пострадавших, сообщил таблоид Bild."Пожарные исходят и того, что может быть много пострадавших", - пишет таблоид.На место прибыли пожарные. На фотографии с места происшествия видны, предположительно, выбитые взрывом окна.
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ганновер, в мире
Ганновер, В мире
В Ганновере прогремел взрыв на заводе шин

В Ганновере прогремел взрыв на заводе шин Continental

© Getty Images / picture alliance / Julian StratenschulteПожарные на месте взрыва на заводе шин Continental в Ганновере, Германия
Пожарные на месте взрыва на заводе шин Continental в Ганновере, Германия - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Getty Images / picture alliance / Julian Stratenschulte
Пожарные на месте взрыва на заводе шин Continental в Ганновере, Германия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Взрыв, предположительно, произошел на заводе шин Continental в немецком Ганновере, возможно есть много пострадавших, сообщил таблоид Bild.
"Пожарные исходят и того, что может быть много пострадавших", - пишет таблоид.
На место прибыли пожарные. На фотографии с места происшествия видны, предположительно, выбитые взрывом окна.
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