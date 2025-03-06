https://ria.ru/20250306/vzryv-2003397395.html

В Ганновере прогремел взрыв на заводе шин

В Ганновере прогремел взрыв на заводе шин - РИА Новости, 06.03.2025

В Ганновере прогремел взрыв на заводе шин

Взрыв, предположительно, произошел на заводе шин Continental в немецком Ганновере, возможно есть много пострадавших, сообщил таблоид Bild. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T14:02:00+03:00

2025-03-06T14:02:00+03:00

2025-03-06T14:15:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Взрыв, предположительно, произошел на заводе шин Continental в немецком Ганновере, возможно есть много пострадавших, сообщил таблоид Bild."Пожарные исходят и того, что может быть много пострадавших", - пишет таблоид.На место прибыли пожарные. На фотографии с места происшествия видны, предположительно, выбитые взрывом окна.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

ганновер, в мире