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Культурный код России: тайны русского дома - РИА Новости, 06.03.2025
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Культура
 
08:00 06.03.2025 (обновлено: 15:48 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/vystavka-2003215114.html
Культурный код России: тайны русского дома
Культурный код России: тайны русского дома - РИА Новости, 06.03.2025
Культурный код России: тайны русского дома
В Государственном историческом музее открылась выставка "СВОЯСИ. Путь современного русского искусства", посвященная отечественным традициям, изучению... РИА Новости, 06.03.2025
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2025-03-06T15:48:00+03:00
культура
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выставки
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Государственном историческом музее открылась выставка "СВОЯСИ. Путь современного русского искусства", посвященная отечественным традициям, изучению национального кода. Как сегодня художники и дизайнеры используют в своих произведениях древние славянские символы, изображения и формы — в фотоленте РИА Новости.
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Культурный код России: тайны русского дома

В ГИМ открылась выставка "СВОЯСИ. Путь современного русского искусства"

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Государственном историческом музее открылась выставка "СВОЯСИ. Путь современного русского искусства", посвященная отечественным традициям, изучению национального кода. Как сегодня художники и дизайнеры используют в своих произведениях древние славянские символы, изображения и формы — в фотоленте РИА Новости.
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея

Национальные традиции проявляются в разных направлениях современного искусства, моде, дизайне и даже в быту.

Экспонат выставки Свояси в Историческом музее

Национальные традиции проявляются в разных направлениях современного искусства, моде, дизайне и даже в быту.

© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
1 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея

"Возвращение к истокам постепенно происходит во всех сферах жизни. Обретение целостности и гармонии через прочную связь поколений — это не тренд, это прежде всего осознание того, что человек — не только отдельная личность, но и носитель культуры всех предыдущих поколений. Это наследие в нас — огромный клад, необъятное сокровище, исцеляющее мудростью и красотой", — говорит Наталия Юстицкая, автор проекта "СВОЯСИ".

Экспонат выставки Свояси в Историческом музее

"Возвращение к истокам постепенно происходит во всех сферах жизни. Обретение целостности и гармонии через прочную связь поколений — это не тренд, это прежде всего осознание того, что человек — не только отдельная личность, но и носитель культуры всех предыдущих поколений. Это наследие в нас — огромный клад, необъятное сокровище, исцеляющее мудростью и красотой", — говорит Наталия Юстицкая, автор проекта "СВОЯСИ".

© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
2 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея

Это не первая выставка ГИМ, посвященная русскому культурному коду. В 2023 году музей познакомил зрителей с дописьменными источниками — фольклором, ритуалами, обычаями.

В 2024-м — с орнаментом и вязью как носителями закодированной информации. В них наши предки выражали свои представления о мироустройстве, укладе и главных ценностях.

Экспонат выставки Свояси в Историческом музее

Это не первая выставка ГИМ, посвященная русскому культурному коду. В 2023 году музей познакомил зрителей с дописьменными источниками — фольклором, ритуалами, обычаями.

В 2024-м — с орнаментом и вязью как носителями закодированной информации. В них наши предки выражали свои представления о мироустройстве, укладе и главных ценностях.

© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
3 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея

Тема этой выставки: "Дом как пространство бытия".

На Русском Севере говорили "хоромы". Жилище считалось сакральным местом, как храм, средоточием всего самого ценного для человека.

Экспонат выставки Свояси в Историческом музее

Тема этой выставки: "Дом как пространство бытия".

На Русском Севере говорили "хоромы". Жилище считалось сакральным местом, как храм, средоточием всего самого ценного для человека.

© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
4 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея

Внутреннее пространство было четко структурировано и наполнено символикой связей человека с природой, предметным миром, другими людьми.

Экспонат выставки Свояси в Историческом музее

Внутреннее пространство было четко структурировано и наполнено символикой связей человека с природой, предметным миром, другими людьми.

© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
5 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея

Выставка организована по принципу избы: "Крыльцо", "Сени", "Горница", "Сусеки", "Бабий кут", "Красный угол".

Каждый сегмент соотносится с различными сферами жизни современного человека.

Экспонат выставки Свояси в Историческом музее

Выставка организована по принципу избы: "Крыльцо", "Сени", "Горница", "Сусеки", "Бабий кут", "Красный угол".

Каждый сегмент соотносится с различными сферами жизни современного человека.

© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
6 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея

Красный угол — самое почетное и сакральное место. Здесь находился иконостас, хранились наиболее ценные для хозяев вещи.

Исследователи предполагают, что подобное было и в дохристианскую эпоху. У язычников, к примеру, каменное изваяние или изображение богини судьбы Мокоши олицетворяло высшие силы.

Экспонат выставки Свояси в Историческом музее

Красный угол — самое почетное и сакральное место. Здесь находился иконостас, хранились наиболее ценные для хозяев вещи.

Исследователи предполагают, что подобное было и в дохристианскую эпоху. У язычников, к примеру, каменное изваяние или изображение богини судьбы Мокоши олицетворяло высшие силы.

© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
7 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея

Печь — сердце дома. Именно с ней ассоциируются выражения "родительское гнездо" и "тепло материнской любви".

Расставание с домом — словно метафора утраты преемственности поколений у современных художников.

Экспонат выставки Свояси в Историческом музее

Печь — сердце дома. Именно с ней ассоциируются выражения "родительское гнездо" и "тепло материнской любви".

Расставание с домом — словно метафора утраты преемственности поколений у современных художников.

© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
8 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея

Горница — главное помещение. Как правило, играло роль парадной комнаты и было связано с темой трапезы и общения. Там семья собиралась за большим столом.

Экспозиция этого раздела рассказывает и о роли хозяина в устройстве дома.

Экспонат выставки Свояси в Историческом музее

Горница — главное помещение. Как правило, играло роль парадной комнаты и было связано с темой трапезы и общения. Там семья собиралась за большим столом.

Экспозиция этого раздела рассказывает и о роли хозяина в устройстве дома.

© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
9 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея

Бабий кут — мир женщины, наполненный красотой, любовью, заботой и бытовыми делами. Здесь — место хозяек: матери, жены, невестки, сестры — хранительниц очага и вековых традиций.

Актуальные сегодня размышления о роли женщины в обществе, ее предназначении, особом чувствовании мира выражаются в ярких и глубоких образах.

Экспонат выставки Свояси в Историческом музее

Бабий кут — мир женщины, наполненный красотой, любовью, заботой и бытовыми делами. Здесь — место хозяек: матери, жены, невестки, сестры — хранительниц очага и вековых традиций.

Актуальные сегодня размышления о роли женщины в обществе, ее предназначении, особом чувствовании мира выражаются в ярких и глубоких образах.

© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
10 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея

Сусеки — это закрома. (Помните выражение "поскрести по сусекам"?)

Тут наиболее архаичные образы, хранящиеся в глубине нашей памяти. И они очень типичны, легко узнаваемы — к примеру, как петушок на палочке или цветастый платок.

Экспонат выставки Свояси в Историческом музее

Сусеки — это закрома. (Помните выражение "поскрести по сусекам"?)

Тут наиболее архаичные образы, хранящиеся в глубине нашей памяти. И они очень типичны, легко узнаваемы — к примеру, как петушок на палочке или цветастый платок.

© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
11 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея

Сени — между жилой частью дома и крыльцом. В некоторых регионах их называют мостом. Это как бы рубеж, граница между внутренним безопасным местом и внешним миром, полным неожиданностей.

Экспонат выставки Свояси в Историческом музее

Сени — между жилой частью дома и крыльцом. В некоторых регионах их называют мостом. Это как бы рубеж, граница между внутренним безопасным местом и внешним миром, полным неожиданностей.

© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
12 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея

В выставке приняли участие почти 80 художников, дизайнеров и мастеров со всей России.

Экспонаты либо впервые представлены широкой аудитории, либо были специально созданы для "СВОЯСИ. Путь современного русского искусства".

Выставка открыта в Государственном историческом музее до 11 августа.

Экспонат выставки Свояси в Историческом музее

В выставке приняли участие почти 80 художников, дизайнеров и мастеров со всей России.

Экспонаты либо впервые представлены широкой аудитории, либо были специально созданы для "СВОЯСИ. Путь современного русского искусства".

Выставка открыта в Государственном историческом музее до 11 августа.

© Фото предоставлено пресс-службой Исторического музея
13 из 13
 
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