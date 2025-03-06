Культурный код России: тайны русского дома

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Горница — главное помещение. Как правило, играло роль парадной комнаты и было связано с темой трапезы и общения. Там семья собиралась за большим столом.

Экспозиция этого раздела рассказывает и о роли хозяина в устройстве дома.