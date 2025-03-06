Культурный код России: тайны русского дома

В ГИМ открылась выставка "СВОЯСИ. Путь современного русского искусства"
Национальные традиции проявляются в разных направлениях современного искусства, моде, дизайне и даже в быту.
Национальные традиции проявляются в разных направлениях современного искусства, моде, дизайне и даже в быту.
"Возвращение к истокам постепенно происходит во всех сферах жизни. Обретение целостности и гармонии через прочную связь поколений — это не тренд, это прежде всего осознание того, что человек — не только отдельная личность, но и носитель культуры всех предыдущих поколений. Это наследие в нас — огромный клад, необъятное сокровище, исцеляющее мудростью и красотой", — говорит Наталия Юстицкая, автор проекта "СВОЯСИ".
"Возвращение к истокам постепенно происходит во всех сферах жизни. Обретение целостности и гармонии через прочную связь поколений — это не тренд, это прежде всего осознание того, что человек — не только отдельная личность, но и носитель культуры всех предыдущих поколений. Это наследие в нас — огромный клад, необъятное сокровище, исцеляющее мудростью и красотой", — говорит Наталия Юстицкая, автор проекта "СВОЯСИ".
Это не первая выставка ГИМ, посвященная русскому культурному коду. В 2023 году музей познакомил зрителей с дописьменными источниками — фольклором, ритуалами, обычаями.
В 2024-м — с орнаментом и вязью как носителями закодированной информации. В них наши предки выражали свои представления о мироустройстве, укладе и главных ценностях.
Это не первая выставка ГИМ, посвященная русскому культурному коду. В 2023 году музей познакомил зрителей с дописьменными источниками — фольклором, ритуалами, обычаями.
В 2024-м — с орнаментом и вязью как носителями закодированной информации. В них наши предки выражали свои представления о мироустройстве, укладе и главных ценностях.
Тема этой выставки: "Дом как пространство бытия".
На Русском Севере говорили "хоромы". Жилище считалось сакральным местом, как храм, средоточием всего самого ценного для человека.
Тема этой выставки: "Дом как пространство бытия".
На Русском Севере говорили "хоромы". Жилище считалось сакральным местом, как храм, средоточием всего самого ценного для человека.
Внутреннее пространство было четко структурировано и наполнено символикой связей человека с природой, предметным миром, другими людьми.
Внутреннее пространство было четко структурировано и наполнено символикой связей человека с природой, предметным миром, другими людьми.
Выставка организована по принципу избы: "Крыльцо", "Сени", "Горница", "Сусеки", "Бабий кут", "Красный угол".
Каждый сегмент соотносится с различными сферами жизни современного человека.
Выставка организована по принципу избы: "Крыльцо", "Сени", "Горница", "Сусеки", "Бабий кут", "Красный угол".
Каждый сегмент соотносится с различными сферами жизни современного человека.
Красный угол — самое почетное и сакральное место. Здесь находился иконостас, хранились наиболее ценные для хозяев вещи.
Исследователи предполагают, что подобное было и в дохристианскую эпоху. У язычников, к примеру, каменное изваяние или изображение богини судьбы Мокоши олицетворяло высшие силы.
Красный угол — самое почетное и сакральное место. Здесь находился иконостас, хранились наиболее ценные для хозяев вещи.
Исследователи предполагают, что подобное было и в дохристианскую эпоху. У язычников, к примеру, каменное изваяние или изображение богини судьбы Мокоши олицетворяло высшие силы.
Печь — сердце дома. Именно с ней ассоциируются выражения "родительское гнездо" и "тепло материнской любви".
Расставание с домом — словно метафора утраты преемственности поколений у современных художников.
Печь — сердце дома. Именно с ней ассоциируются выражения "родительское гнездо" и "тепло материнской любви".
Расставание с домом — словно метафора утраты преемственности поколений у современных художников.
Горница — главное помещение. Как правило, играло роль парадной комнаты и было связано с темой трапезы и общения. Там семья собиралась за большим столом.
Экспозиция этого раздела рассказывает и о роли хозяина в устройстве дома.
Горница — главное помещение. Как правило, играло роль парадной комнаты и было связано с темой трапезы и общения. Там семья собиралась за большим столом.
Экспозиция этого раздела рассказывает и о роли хозяина в устройстве дома.
Бабий кут — мир женщины, наполненный красотой, любовью, заботой и бытовыми делами. Здесь — место хозяек: матери, жены, невестки, сестры — хранительниц очага и вековых традиций.
Актуальные сегодня размышления о роли женщины в обществе, ее предназначении, особом чувствовании мира выражаются в ярких и глубоких образах.
Бабий кут — мир женщины, наполненный красотой, любовью, заботой и бытовыми делами. Здесь — место хозяек: матери, жены, невестки, сестры — хранительниц очага и вековых традиций.
Актуальные сегодня размышления о роли женщины в обществе, ее предназначении, особом чувствовании мира выражаются в ярких и глубоких образах.
Сусеки — это закрома. (Помните выражение "поскрести по сусекам"?)
Тут наиболее архаичные образы, хранящиеся в глубине нашей памяти. И они очень типичны, легко узнаваемы — к примеру, как петушок на палочке или цветастый платок.
Сусеки — это закрома. (Помните выражение "поскрести по сусекам"?)
Тут наиболее архаичные образы, хранящиеся в глубине нашей памяти. И они очень типичны, легко узнаваемы — к примеру, как петушок на палочке или цветастый платок.
Сени — между жилой частью дома и крыльцом. В некоторых регионах их называют мостом. Это как бы рубеж, граница между внутренним безопасным местом и внешним миром, полным неожиданностей.
Сени — между жилой частью дома и крыльцом. В некоторых регионах их называют мостом. Это как бы рубеж, граница между внутренним безопасным местом и внешним миром, полным неожиданностей.
В выставке приняли участие почти 80 художников, дизайнеров и мастеров со всей России.
Экспонаты либо впервые представлены широкой аудитории, либо были специально созданы для "СВОЯСИ. Путь современного русского искусства".
Выставка открыта в Государственном историческом музее до 11 августа.
В выставке приняли участие почти 80 художников, дизайнеров и мастеров со всей России.
Экспонаты либо впервые представлены широкой аудитории, либо были специально созданы для "СВОЯСИ. Путь современного русского искусства".
Выставка открыта в Государственном историческом музее до 11 августа.