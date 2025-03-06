https://ria.ru/20250306/vychet-1986194826.html

Налоговый вычет при покупке участка земли: условия получения в 2025 году

Налоговый вычет при покупке земельного участка 2025: как получить, размер, документы

Налоговый вычет при покупке участка земли: условия получения в 2025 году

Налоговый вычет за покупку земельного участка - возможность вернуть часть уплаченного НДФЛ. Как получить этот имущественный вычет, при каких условиях возникает... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T17:23:00+03:00

2025-03-06T17:23:00+03:00

2025-03-06T17:23:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Налоговый вычет за покупку земельного участка - возможность вернуть часть уплаченного НДФЛ. Как получить этот имущественный вычет, при каких условиях возникает на него право в 2025 году, на какой земле должен располагаться участок и жилой дом: ИЖС, СНТ, ДНП, особенности оформления и советы экспертов, - в материале РИА Новости.Налоговый вычет за покупку земельного участкаНалоговый вычет - это льгота, позволяющая гражданину России вернуть часть денежных средств, уплаченных им в рамках налога на доход физических лиц (НДФЛ).“Право на налоговый вычет на покупку земельного участка предусмотрено статьей 220 Налогового кодекса РФ. Физические лица, которые приобретают землю, могут вернуть 13% ее стоимости. Если для покупки использовалась ипотека, также существует возможность вернуть часть процентов по кредиту”, - объясняет Борис Богоутдинов, управляющий партнер “Консалтинговой компании “2Б Диалог”.Кому положенЧеловек, который претендует на льготу, должен быть резидентом РФ. В соответствии с п. 2 ст. 207 НК РФ им считается тот, кто фактически находится на территории нашей страны не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд.Гражданин также должен быть официально трудоустроен. Самозанятые вычет за покупку земельного участка получить не могут. Налоговый вычет рассчитывается из уплаченного НДФЛ, а самозанятые платят налог на профессиональный доход по льготной ставке:Льгота также не распространяется на пенсионеров и безработных.За какой земельный участок могут дать вычетВычет могут дать собственникам участков, расположенных на территории нашей страны.Для его получения не важно, владеет ли гражданин целым земельным участком или его частью. Льгота распространяется на долю, которой он обладает согласно документам.- Только земельный участок для налогового вычета не рассматривается. На нем обязательно должен располагаться жилой дом. При приобретении участка с недостроенным домом вычет получить можно, но после завершения строительства, введения объекта в эксплуатацию и регистрации права собственности на него в Росреестре. Недвижимость должна быть зарегистрирована после 1 января 2010 года, - говорит Борис Богоутдинов.Право на получение вычета есть у владельцев участков:При этом важно, чтобы построенное жилье было оформлено как жилой дом, а не дачный. Тогда расходы на покупку земли будут добавлены в сумму расчета налогового вычета.Размеры вычетаВычет рассчитывается в размере фактически истраченных средств на приобретение земельного участка, но максимальная сумма - 2 млн рублей.“На эту сумму уменьшается не налог, а база для его расчета. То есть если приобретен земельный участок вместе с домом за 3 млн рублей, то из этой базы вычитается 2 млн рублей и исходя из суммы 1 млн будет рассчитываться НДФЛ. Сумма налога либо возвращается из бюджета, либо не удерживается при дальнейших расчетах, - отмечает Сергей Соловых, руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle.По словам Бориса Богоутдинова, если собственник участка работает официально, сумма зависит от размера подоходного налога, который он платит. При этом вычет оформляется по одинаковым правилам независимо от налоговой ставки.Как рассчитатьВ предельный лимит входят и стоимость участка, и расходы, понесенные на строительство жилого дома. Значит, каждый собственник недвижимости может получить до 260 тыс. рублей (при подоходном налоге 13%).Те, кто оформил ипотеку, могут вернуть подоходный налог с процентов, уплаченных по кредиту. Максимальная сумма вычета в этом случае - 390 тыс. рублей (13% от 3 млн рублей - лимита, установленного государством).Условия получения налогового вычета при покупке земельного участкаПо словам Надежды Нестеровой, налогового консультанта, собственника федеральной сети бухгалтерских агентств, перечень условий для получения вычета следующий:Как получить налоговый вычет при покупке земельного участкаДля получения вычета необходимо документальное подтверждение сделки и отсутствие использования преференции ранее. По словам Софьи Игумновой, эксперта по финансовым продуктам компании ВсеЗаймыОнлайн, документы подаются через налоговую службу (лично, онлайн или по почте) либо через работодателя. Основной пакет включает декларацию 3-НДФЛ, справку 2-НДФЛ, копию паспорта и платежные документы.Куда обращатьсяДля возврата НДФЛ предусмотрено три способа: через организацию, в которой трудится заявитель, через налоговую или через банк, выдавший кредит на покупку участка или строительство дома.Необходимые документыДля оформления вычета необходимо предоставить:Порядок подачи заявленияПорядок действий описала Надежда Нестерова:Через работодателя:● Подать заявление на имя работодателя, приложив документы о расходах.● После одобрения НДФЛ не будет удерживаться из зарплаты до полного возврата суммы.Через налоговую инспекцию:● Подать декларацию 3-НДФЛ и документы через личный кабинет на сайте налоговой или лично.● Средства возвращаются одной суммой после одобрения.Через банк (упрощенный порядок):● Оформить заявление через банк, где была взята ипотека.● Ожидать возврат, проверка проходит быстрее.СрокиПодать заявление на вычет можно по истечении года, в котором был приобретен участок.- Срок рассмотрения заявления налоговыми органами составляет до трех месяцев, после чего возврат средств осуществляется в течение следующего месяца, - говорит Софья Игумнова.Отказ в получении вычетаВычет не предоставляется в следующих случаях:Речь идет о полнородных или неполнородных братьях и сестрах, опекунах (попечителях), подопечных, мужьях и женах, родителях, усыновителях, родных либо усыновленных детях, а также руководителях и подчиненных.“Однако в этом пункте есть нюанс. Вычет можно получить, но при условии, что гражданин оплатил часть расходов самостоятельно”, - объясняет Борис Богоутдинов.Софья Игумнова также дополняет, что отказ возможен при ошибках в документах, неподходящем статусе участка или повторном обращении. Чтобы избежать проблем, важно тщательно подготовить все бумаги. Вычет - это эффективная возможность частично компенсировать расходы на приобретение участка, если соблюдать установленные требования.Мнение экспертаВычет может быть оформлен только тем покупателям земли, кто являлся плательщиком НДФЛ (то есть вернуть можно только в том случае, если налог поступал изначально в бюджет).- Если в том налоговом периоде, в котором был приобретен земельный участок, у покупателя не было работы, официальных отчислений в счет НДФЛ, то это не означает, что гражданин лишается права на вычет. Обратиться в налоговую за его оформлением он сможет тогда, когда появятся доходы, облагаемые НДФЛ, - говорит Сергей Соловых.

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россия, жилье, налоги