https://ria.ru/20250306/voennye-2003461983.html

Положение ВСУ ухудшается по часам: уникальные кадры из Русского Поречного

Положение ВСУ ухудшается по часам: уникальные кадры из Русского Поречного - РИА Новости, 06.03.2025

Положение ВСУ ухудшается по часам: уникальные кадры из Русского Поречного

Корреспондент РИА Новости побывал на участке фронта, где армия России наносит удары по живой силе и путям снабжения украинских сил пообщался с бойцами СВО. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T17:51:00+03:00

2025-03-06T17:51:00+03:00

2025-03-06T17:55:00+03:00

россия

курская область

вооруженные силы рф

сво

украина

вооруженные силы украины

видео

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Корреспондент РИА Новости побывал на участке фронта, где армия России наносит удары по живой силе и путям снабжения украинских сил пообщался с бойцами СВО.

россия

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские военные: положение ВСУ в Курской области ухудшается с каждым днем Положение ВСУ в районе Русского Поречного в Курской области ухудшается с каждым днем, говорят российские военные. Корреспондент РИА Новости побывал на участке фронта, где армия России наносит удары по живой силе и путям снабжения украинских сил. 2025-03-06T17:51 true PT2M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, курская область, вооруженные силы рф, сво, украина, вооруженные силы украины, видео, видео