https://ria.ru/20250306/voennye-2003461983.html
Положение ВСУ ухудшается по часам: уникальные кадры из Русского Поречного
Положение ВСУ ухудшается по часам: уникальные кадры из Русского Поречного - РИА Новости, 06.03.2025
Положение ВСУ ухудшается по часам: уникальные кадры из Русского Поречного
Корреспондент РИА Новости побывал на участке фронта, где армия России наносит удары по живой силе и путям снабжения украинских сил пообщался с бойцами СВО. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T17:51:00+03:00
2025-03-06T17:51:00+03:00
2025-03-06T17:55:00+03:00
россия
курская область
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Корреспондент РИА Новости побывал на участке фронта, где армия России наносит удары по живой силе и путям снабжения украинских сил пообщался с бойцами СВО.
россия
курская область
украина
РИА Новости
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские военные: положение ВСУ в Курской области ухудшается с каждым днем
Положение ВСУ в районе Русского Поречного в Курской области ухудшается с каждым днем, говорят российские военные. Корреспондент РИА Новости побывал на участке фронта, где армия России наносит удары по живой силе и путям снабжения украинских сил.
2025-03-06T17:51
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PT2M38S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Россия, Курская область, Вооруженные силы РФ, СВО, Украина, Вооруженные силы Украины, Видео
Положение ВСУ ухудшается по часам: уникальные кадры из Русского Поречного
Корреспондент РИА Новости побывал на участке фронта, где армия России наносит удары по живой силе и путям снабжения украинских сил пообщался с бойцами СВО.
2025-03-06T17:51
true
PT2M38S
Положение ВСУ ухудшается по часам: уникальные кадры из Русского Поречного
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Корреспондент РИА Новости побывал на участке фронта, где армия России наносит удары по живой силе и путям снабжения украинских сил пообщался с бойцами СВО.