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Положение ВСУ ухудшается по часам: уникальные кадры из Русского Поречного - РИА Новости, 06.03.2025
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17:51 06.03.2025 (обновлено: 17:55 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/voennye-2003461983.html
Положение ВСУ ухудшается по часам: уникальные кадры из Русского Поречного
Положение ВСУ ухудшается по часам: уникальные кадры из Русского Поречного - РИА Новости, 06.03.2025
Положение ВСУ ухудшается по часам: уникальные кадры из Русского Поречного
Корреспондент РИА Новости побывал на участке фронта, где армия России наносит удары по живой силе и путям снабжения украинских сил пообщался с бойцами СВО. РИА Новости, 06.03.2025
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россия
курская область
вооруженные силы рф
сво
украина
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Корреспондент РИА Новости побывал на участке фронта, где армия России наносит удары по живой силе и путям снабжения украинских сил пообщался с бойцами СВО.
россия
курская область
украина
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60
353
60
Российские военные: положение ВСУ в Курской области ухудшается с каждым днем
Положение ВСУ в районе Русского Поречного в Курской области ухудшается с каждым днем, говорят российские военные. Корреспондент РИА Новости побывал на участке фронта, где армия России наносит удары по живой силе и путям снабжения украинских сил.
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россия, курская область, вооруженные силы рф, сво, украина, вооруженные силы украины, видео, видео
Россия, Курская область, Вооруженные силы РФ, СВО, Украина, Вооруженные силы Украины, Видео
Положение ВСУ ухудшается по часам: уникальные кадры из Русского Поречного
Корреспондент РИА Новости побывал на участке фронта, где армия России наносит удары по живой силе и путям снабжения украинских сил пообщался с бойцами СВО.
2025-03-06T17:51
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Положение ВСУ ухудшается по часам: уникальные кадры из Русского Поречного

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Корреспондент РИА Новости побывал на участке фронта, где армия России наносит удары по живой силе и путям снабжения украинских сил пообщался с бойцами СВО.
 
РоссияКурская областьВооруженные силы РФСВОУкраинаВооруженные силы УкраиныВидео
 
 
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