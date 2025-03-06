https://ria.ru/20250306/voda-2003481822.html
Жителей одного из сел Тюменской области обеспечили качественной водой
Жителей одного из сел Тюменской области обеспечили качественной водой - РИА Новости, 06.03.2025
Жителей одного из сел Тюменской области обеспечили качественной водой
В селе Абатском Тюменской области, водоснабжение которого серьезно пострадало во время наводнения весной прошлого года, ввели в эксплуатацию новую... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:59:00+03:00
2025-03-06T18:59:00+03:00
2025-03-06T18:59:00+03:00
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 6 мар – РИА Новости. В селе Абатском Тюменской области, водоснабжение которого серьезно пострадало во время наводнения весной прошлого года, ввели в эксплуатацию новую блочно-модульную станцию очистки воды, это улучшит качество и надежность водоснабжения, сообщил глава региона Александр Моор. "В июне поручил установить в селе Абатском блочно-модульную станцию очистки воды. Из-за рекордного наводнения 2024 года существующие сооружения оказались затопленными. В Абатском наблюдались перебои в водоснабжении. … Сегодня этот очень важный объект введен в эксплуатацию. Мощность станции – 500 кубометров чистой воды в сутки. Это значительно улучшит качество и надежность водоснабжения", - рассказал Александр Моор в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что работу по обеспечению населения чистой водой регион будет вести дальше. Новые павильоны питьевой воды уже в этом году появятся в шестнадцати небольших населенных пунктах, в том числе в Абатском районе. В департаменте ЖКХ региона отметили, что системная работа по решению вопроса питьевого водоснабжения села Абатское будет продолжаться. В планах - оценить пиковое летнее потребление воды, чтобы выработать дополнительные меры как по увеличению объема очищаемой воды, так и по бережному ее использованию.
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тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
Жителей одного из сел Тюменской области обеспечили качественной водой
В селе Абатском Тюменской области установили новую станцию очистки воды
ТЮМЕНЬ, 6 мар – РИА Новости. В селе Абатском Тюменской области, водоснабжение которого серьезно пострадало во время наводнения весной прошлого года, ввели в эксплуатацию новую блочно-модульную станцию очистки воды, это улучшит качество и надежность водоснабжения, сообщил глава региона Александр Моор.
"В июне поручил установить в селе Абатском блочно-модульную станцию очистки воды. Из-за рекордного наводнения 2024 года существующие сооружения оказались затопленными. В Абатском наблюдались перебои в водоснабжении. … Сегодня этот очень важный объект введен в эксплуатацию. Мощность станции – 500 кубометров чистой воды в сутки. Это значительно улучшит качество и надежность водоснабжения", - рассказал Александр Моор
в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что работу по обеспечению населения чистой водой регион будет вести дальше. Новые павильоны питьевой воды уже в этом году появятся в шестнадцати небольших населенных пунктах, в том числе в Абатском районе.
В департаменте ЖКХ региона отметили, что системная работа по решению вопроса питьевого водоснабжения села Абатское будет продолжаться. В планах - оценить пиковое летнее потребление воды, чтобы выработать дополнительные меры как по увеличению объема очищаемой воды, так и по бережному ее использованию.