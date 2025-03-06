https://ria.ru/20250306/vnukovo-2003414684.html

Во Внуково телетрап повредил двигатель самолета

Во Внуково телетрап повредил двигатель самолета - РИА Новости, 06.03.2025

Во Внуково телетрап повредил двигатель самолета

Телетрап в аэропорту "Внуково" повредил двигатель самолета иностранной авиакомпании, выполнявшего рейс в Ташкент, начата проверка, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T15:08:00+03:00

2025-03-06T15:08:00+03:00

2025-03-06T15:08:00+03:00

происшествия

ташкент

московская межрегиональная транспортная прокуратура

ютэйр

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Телетрап в аэропорту "Внуково" повредил двигатель самолета иностранной авиакомпании, выполнявшего рейс в Ташкент, начата проверка, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. По предварительным данным, утром в среду "левый двигатель воздушного судна зарубежной авиакомпании, планировавшей вылет по маршруту Москва-Ташкент, был поврежден телетрапом". Отмечается, что сейчас борт находится во "Внуково", производится оценка его технического состояния. "Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку в сфере безопасности движения воздушного транспорта. После выяснения всех обстоятельств данного происшествия прокуратура даст оценку действиям работников аэропорта, при наличии оснований примет меры", - говорится в сообщении. Рейсы в Ташкент из "Внуково" выполняют "ЮТэйр", "Победа" и Uzbekistan Airways.

https://ria.ru/20241228/reys-1991902938.html

ташкент

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ташкент, московская межрегиональная транспортная прокуратура, ютэйр