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Во Внуково телетрап повредил двигатель самолета - РИА Новости, 06.03.2025
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15:08 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/vnukovo-2003414684.html
Во Внуково телетрап повредил двигатель самолета
Во Внуково телетрап повредил двигатель самолета - РИА Новости, 06.03.2025
Во Внуково телетрап повредил двигатель самолета
Телетрап в аэропорту "Внуково" повредил двигатель самолета иностранной авиакомпании, выполнявшего рейс в Ташкент, начата проверка, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T15:08:00+03:00
2025-03-06T15:08:00+03:00
происшествия
ташкент
московская межрегиональная транспортная прокуратура
ютэйр
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Телетрап в аэропорту "Внуково" повредил двигатель самолета иностранной авиакомпании, выполнявшего рейс в Ташкент, начата проверка, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. По предварительным данным, утром в среду "левый двигатель воздушного судна зарубежной авиакомпании, планировавшей вылет по маршруту Москва-Ташкент, был поврежден телетрапом". Отмечается, что сейчас борт находится во "Внуково", производится оценка его технического состояния. "Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку в сфере безопасности движения воздушного транспорта. После выяснения всех обстоятельств данного происшествия прокуратура даст оценку действиям работников аэропорта, при наличии оснований примет меры", - говорится в сообщении. Рейсы в Ташкент из "Внуково" выполняют "ЮТэйр", "Победа" и Uzbekistan Airways.
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происшествия, ташкент, московская межрегиональная транспортная прокуратура, ютэйр
Происшествия, Ташкент, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, ЮТэйр
Во Внуково телетрап повредил двигатель самолета

Во Внуково телетрап повредил двигатель самолета Uzbekistan Airways

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Телетрап в аэропорту "Внуково" повредил двигатель самолета иностранной авиакомпании, выполнявшего рейс в Ташкент, начата проверка, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, утром в среду "левый двигатель воздушного судна зарубежной авиакомпании, планировавшей вылет по маршруту Москва-Ташкент, был поврежден телетрапом". Отмечается, что сейчас борт находится во "Внуково", производится оценка его технического состояния.
"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку в сфере безопасности движения воздушного транспорта. После выяснения всех обстоятельств данного происшествия прокуратура даст оценку действиям работников аэропорта, при наличии оснований примет меры", - говорится в сообщении.
Рейсы в Ташкент из "Внуково" выполняют "ЮТэйр", "Победа" и Uzbekistan Airways.
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