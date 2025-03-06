Школьница из Луганска призвала Вэнса закрыть "Миротворец"
Школьница из Луганска Савенкова попросила Вэнса закрыть "Миротворец"
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВице-президент США Джей Ди Вэнс
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Вице-президент США Джей Ди Вэнс . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Луганская школьница Фаина Савенкова, попавшая в базу украинского "Миротворца", призвала вице-президента США Джей Ди Вэнса закрыть этот скандальный сайт, запись ее обращения к политику имеется в распоряжении РИА Новости.
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"На Украине существует сайт "Миротворец", где есть персональные данные множества американских политиков и известных людей, в том числе (главы нацразведки США. — Прим. ред.) Тулси Габбард. <…> Господин Трамп обещал, что он будет защищать свободу слова в мире. Так давайте начнем с освобождения политических заключенных и закрытия сайта "Миротворец", — отметила она.
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Савенкова рассказала Вэнсу, что сайт создали для запугивания людей и сбора данных, которые можно использовать для подготовки покушений на неугодных киевскому режиму.
Как добавила школьница, ее поразило, что в ЕС не замечают отсутствия свободы слова, точно так же как и отсутствие демократии на Украине.
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"Господин вице-президент, вы можете поверить, что на Украине сажают в тюрьму людей, которые не участвуют в политических событиях?" — поинтересовалась она.
Савенкова привела пример, в частности с американским журналистом и блогером Гонсало Лирой, ранее погибшим в украинской тюрьме.
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"Свобода слова начинается с малого — свободы творчества и отсутствия угроз из-за другого мнения", — заключила школьница.
Фаине Савенковой 16 лет, она — молодой журналист из Луганска. Весной 2021 года на тот момент 12-летняя девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь. Осенью того же года украинский сайт "Миротворец" включил ее в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе.
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Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, получивших республик Донбасса, с указанием контактов репортеров, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами".
В базу портала также внесены сведения о многих российских деятелях культуры и других гражданах разных стран.
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