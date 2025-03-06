https://ria.ru/20250306/vena-2003500850.html

В Австрии выходец из Сирии ранил ножом подростка

В Австрии выходец из Сирии ранил ножом подростка - РИА Новости, 06.03.2025

В Австрии выходец из Сирии ранил ножом подростка

Драка между двумя подростками, в ходе которой 16-летний выходец из Сирии ранил в бедро ножом 15-летнего подростка, произошла в четверг перед школой в Вене, где... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T20:54:00+03:00

2025-03-06T20:54:00+03:00

2025-03-06T20:54:00+03:00

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ВЕНА, 6 мар - РИА Новости. Драка между двумя подростками, в ходе которой 16-летний выходец из Сирии ранил в бедро ножом 15-летнего подростка, произошла в четверг перед школой в Вене, где учатся оба участника драки, состояние раненого стабильное, сириец задержан, сообщил австрийский телеканал OE24. "Около средней школы в венском районе Фаворитен (10-й район Вены, где живет большое количество мигрантов города - ред.) произошла драка между двумя подростками, в ходе которой 15-летний подросток был ранен в бедро ножом. Предполагаемый нападавший, 16-летний гражданин Сирии, после инцидента скрылся, а раненый ученик был доставлен в здание школы", - сообщил телеканал. Уточняется, что после оказания первой помощи сотрудниками службы спасения подросток был доставлен в больницу. Жертва и подозреваемый в ранении учатся в одной и той же школе близ улиц Ройманнплац и Амалиенбад, но в разных классах. По данным телеканала, в настоящее время состояние пострадавшего мальчика стабильное, угрозы для его жизни нет. После инцидента полиция начала розыск предполагаемого преступника и через некоторое время смогла задержать его по домашнему адресу. Правоохранители расследуют обстоятельства случившегося. По данным телеканала, накануне в этом же районе города произошел еще один инцидент, в ходе которого в час пик, около 17.00, житель Вены трижды выстрелил из своего газового пистолета. Отмечается, что между 50-летним местным жителем и еще двумя мужчинами с турецкими корнями - отцом и сыном - произошла перепалка из-за толкотни на платформе метро в 10-м районе, которая затем переросла в драку за пределами станции на глазах у десятков очевидцев. Когда прибыла полиция, 50-летний мужчина рассказал, что двое мужчин ударили его кулаками и повалили на землю, а он в целях самообороны воспользовался пистолетом.

https://ria.ru/20250222/frantsiya-2001040038.html

https://ria.ru/20250304/saratov-2002979602.html

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в мире, вена, сирия, австрия