https://ria.ru/20250306/ukraina-2003472948.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.03.2025
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:24:00+03:00
2025-03-06T18:24:00+03:00
2025-03-06T18:32:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога во всех регионах была объявлена практически одновременно - около 18.20 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003347945.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны