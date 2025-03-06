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На Украине чиновник пытался организовать схему по незаконной демобилизации - РИА Новости, 06.03.2025
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16:34 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003434776.html
На Украине чиновник пытался организовать схему по незаконной демобилизации
На Украине чиновник пытался организовать схему по незаконной демобилизации - РИА Новости, 06.03.2025
На Украине чиновник пытался организовать схему по незаконной демобилизации
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании чиновника одной из воинских частей в Одесской области, который пытался организовать схему РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:34:00+03:00
2025-03-06T16:34:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании чиновника одной из воинских частей в Одесской области, который пытался организовать схему по незаконной демобилизации военнослужащих, ему грозит до восьми лет лишения свободы. "Сообщено о подозрении должностному лицу одной из воинских частей в Одесской области, который за деньги пытался организовать схему по незаконной демобилизации военнослужащего. Установлено, что в феврале этого года чиновник сообщил одному из бойцов, что может помочь ему завершить военную службу. За 12 тысяч долларов он обещал повлиять на сотрудников военно-врачебной комиссии для дальнейшей демобилизации военнослужащего по состоянию здоровья", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР. Мужчину задержали 5 марта во время получения половины указанных средств. Сейчас устанавливается полный круг причастных к схеме лиц. Задержанному вменяется статья "Получение неправомерной выгоды за обещание осуществить влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250306/razveddannye-2003405747.html
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в мире, украина, одесская область
В мире, Украина, Одесская область
На Украине чиновник пытался организовать схему по незаконной демобилизации

На Украине задержали чиновника, пытавшегося организовать схему по демобилизации

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании чиновника одной из воинских частей в Одесской области, который пытался организовать схему по незаконной демобилизации военнослужащих, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
"Сообщено о подозрении должностному лицу одной из воинских частей в Одесской области, который за деньги пытался организовать схему по незаконной демобилизации военнослужащего. Установлено, что в феврале этого года чиновник сообщил одному из бойцов, что может помочь ему завершить военную службу. За 12 тысяч долларов он обещал повлиять на сотрудников военно-врачебной комиссии для дальнейшей демобилизации военнослужащего по состоянию здоровья", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР.
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Мужчину задержали 5 марта во время получения половины указанных средств. Сейчас устанавливается полный круг причастных к схеме лиц.
Задержанному вменяется статья "Получение неправомерной выгоды за обещание осуществить влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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