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Депутат Рады объяснил, почему на Украине не повысят минимальную зарплату - РИА Новости, 06.03.2025
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16:32 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003434475.html
Депутат Рады объяснил, почему на Украине не повысят минимальную зарплату
Депутат Рады объяснил, почему на Украине не повысят минимальную зарплату - РИА Новости, 06.03.2025
Депутат Рады объяснил, почему на Украине не повысят минимальную зарплату
Повышения размера минимальной заработной платы на Украине в этом году не будет из-за соглашения с Международным валютным фондом, сообщил в четверг украинский... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:32:00+03:00
2025-03-06T16:32:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Повышения размера минимальной заработной платы на Украине в этом году не будет из-за соглашения с Международным валютным фондом, сообщил в четверг украинский парламентарий Богдан Кицак. Согласно закону "о государственном бюджете Украины на 2025 год" минимальная заработная плата с 1 января 2025 года закреплена на уровне 8 тысяч гривен (196 долларов). Как отмечает парламентарий, в прошлом году она была на таком же уровне. "Формально у нас эта цифра является зафиксированной, потому что в меморандуме с МВФ и Всемирным банком у нас указано, что мы не будем делать никаких шагов относительно повышения заработной платы, которое повлияет на наши прогнозные показатели по доходности бюджета", - заявил Кицак в эфире украинского телеканала "Новости Live". Он отметил, что рост минимальной зарплаты существенно отразится на госбюджете, потому что повлечет за собой пересмотр зарплат госслужащих и огромного количества предприятий. "Фактически у нас в документе зафиксирована цифра, поэтому в ближайшее время повышения не будет", - заверил парламентарий. Как сообщали 28 февраля ряд украинских СМИ, в Верховную раду внесли законопроект о повышении минимальной заработной платы. Согласно законопроекту, планируется трехкратное увеличение "минималки": до 9100 гривен с апреля, 10100 гривен с июля и 11184 гривен с октября. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий.
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988668270.html
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в мире, украина, мвф, всемирный банк, верховная рада украины
В мире, Украина, МВФ, Всемирный банк, Верховная Рада Украины
Депутат Рады объяснил, почему на Украине не повысят минимальную зарплату

Кицак: повышения минимальной зарплаты на Украине не будет из-за соглашения с МВФ

© РИА НовостиКупол Верховной Рады Украины
Купол Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости
Купол Верховной Рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Повышения размера минимальной заработной платы на Украине в этом году не будет из-за соглашения с Международным валютным фондом, сообщил в четверг украинский парламентарий Богдан Кицак.
Согласно закону "о государственном бюджете Украины на 2025 год" минимальная заработная плата с 1 января 2025 года закреплена на уровне 8 тысяч гривен (196 долларов). Как отмечает парламентарий, в прошлом году она была на таком же уровне.
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"Формально у нас эта цифра является зафиксированной, потому что в меморандуме с МВФ и Всемирным банком у нас указано, что мы не будем делать никаких шагов относительно повышения заработной платы, которое повлияет на наши прогнозные показатели по доходности бюджета", - заявил Кицак в эфире украинского телеканала "Новости Live".
Он отметил, что рост минимальной зарплаты существенно отразится на госбюджете, потому что повлечет за собой пересмотр зарплат госслужащих и огромного количества предприятий. "Фактически у нас в документе зафиксирована цифра, поэтому в ближайшее время повышения не будет", - заверил парламентарий.
Как сообщали 28 февраля ряд украинских СМИ, в Верховную раду внесли законопроект о повышении минимальной заработной платы. Согласно законопроекту, планируется трехкратное увеличение "минималки": до 9100 гривен с апреля, 10100 гривен с июля и 11184 гривен с октября.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий.
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