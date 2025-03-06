https://ria.ru/20250306/ukraina-2003434475.html

Депутат Рады объяснил, почему на Украине не повысят минимальную зарплату

Депутат Рады объяснил, почему на Украине не повысят минимальную зарплату - РИА Новости, 06.03.2025

Депутат Рады объяснил, почему на Украине не повысят минимальную зарплату

Повышения размера минимальной заработной платы на Украине в этом году не будет из-за соглашения с Международным валютным фондом, сообщил в четверг украинский... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T16:32:00+03:00

2025-03-06T16:32:00+03:00

2025-03-06T16:32:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Повышения размера минимальной заработной платы на Украине в этом году не будет из-за соглашения с Международным валютным фондом, сообщил в четверг украинский парламентарий Богдан Кицак. Согласно закону "о государственном бюджете Украины на 2025 год" минимальная заработная плата с 1 января 2025 года закреплена на уровне 8 тысяч гривен (196 долларов). Как отмечает парламентарий, в прошлом году она была на таком же уровне. "Формально у нас эта цифра является зафиксированной, потому что в меморандуме с МВФ и Всемирным банком у нас указано, что мы не будем делать никаких шагов относительно повышения заработной платы, которое повлияет на наши прогнозные показатели по доходности бюджета", - заявил Кицак в эфире украинского телеканала "Новости Live". Он отметил, что рост минимальной зарплаты существенно отразится на госбюджете, потому что повлечет за собой пересмотр зарплат госслужащих и огромного количества предприятий. "Фактически у нас в документе зафиксирована цифра, поэтому в ближайшее время повышения не будет", - заверил парламентарий. Как сообщали 28 февраля ряд украинских СМИ, в Верховную раду внесли законопроект о повышении минимальной заработной платы. Согласно законопроекту, планируется трехкратное увеличение "минималки": до 9100 гривен с апреля, 10100 гривен с июля и 11184 гривен с октября. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий.

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988668270.html

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в мире, украина, мвф, всемирный банк, верховная рада украины