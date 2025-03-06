Запад хочет добиться передышки для Киева любой ценой, заявили в МИД
МИД РФ: Запад хочет добиться передышки для Киева и не допустить обвала фронта
МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости/Прайм. Запад стремится любой ценой добиться передышки для Украины и не допустить обвала фронта, но передышки в конфликте неприемлемы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что Франция и Великобритания надеются "в ближайшие дни" завершить обсуждение с Украиной деталей плана по урегулированию конфликта, этот план они собираются представить США.
"В реальности мы имеем дело с откровенным стремлением любой ценой добиться передышки для агонизирующего киевского режима и не допустить обвала фронта", - сказала дипломат на брифинге, комментируя информацию о намерениях Франции и Британии подготовить план по Украине.
По ее словам, эту передышку Киев при помощи западных союзников использует для укрепления собственного потенциала и последующих попыток реванша.
"Необходимы твердые договоренности об окончательном урегулировании. Без этого всего некие передышки, перегруппировки абсолютно неприемлемы, так как будут вести к ровно противоположному результату", - подчеркнула Захарова.
Она также добавила, что абсолютно неприемлемо размещение на Украине подразделений вооруженных сил европейских войск и контингентов.
Ранее газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщала, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить там план урегулирования украинского конфликта.
Макрон в интервью изданию Figaro до этого заявил, что вместе со Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, утверждая, что из-за длины фронта было бы сложно проверить соблюдение такого перемирия.
Макрон и Стармер на минувшей неделе с разницей в несколько дней посещали Вашингтон, где встречались с президентом США Дональдом Трампом. На следующий день после визита Стармера Белый дом посетил Владимир Зеленский, с которым у Трампа произошла перепалка.