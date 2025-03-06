https://ria.ru/20250306/tsentr-2003373324.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 06.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"

ВСУ за сутки потеряли свыше 590 военнослужащих и три боевые бронированные машины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T12:14:00+03:00

2025-03-06T12:14:00+03:00

2025-03-06T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

димитров

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 590 военнослужащих и три боевые бронированные машины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям механизированной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Петровское, Новопавловка, Красноармейск, Димитров, Миролюбовка и Зверево Донецкой Народной Республики. "Противник потерял более 590 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250306/azarov-2003361715.html

красноармейск

димитров

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Варвара Скокшина

красноармейск, димитров, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)