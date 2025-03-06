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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 06.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
ВСУ за сутки потеряли свыше 590 военнослужащих и три боевые бронированные машины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:14:00+03:00
2025-03-06T12:14:00+03:00
2025-03-06T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
димитров
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 590 военнослужащих и три боевые бронированные машины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям механизированной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Петровское, Новопавловка, Красноармейск, Димитров, Миролюбовка и Зверево Донецкой Народной Республики. "Противник потерял более 590 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, два артиллерийских орудия и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250306/azarov-2003361715.html
красноармейск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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красноармейск, димитров, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Димитров, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
ВСУ за сутки потеряли более 590 военных в зоне действия "Центра"