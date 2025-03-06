https://ria.ru/20250306/toplivo-2003324919.html

Эксперт оценил риск существенного скачка цен на топливо

Эксперт оценил риск существенного скачка цен на топливо - РИА Новости, 06.03.2025

Эксперт оценил риск существенного скачка цен на топливо

Сейчас в России нет риска большого скачка стоимости топлива, несмотря на рост ставок акцизов, так как оптовые цены находятся в "зоне демпфера", а в рознице... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T04:20:00+03:00

2025-03-06T04:20:00+03:00

2025-03-06T04:20:00+03:00

экономика

россия

сергей колобанов

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сейчас в России нет риска большого скачка стоимости топлива, несмотря на рост ставок акцизов, так как оптовые цены находятся в "зоне демпфера", а в рознице действует неформальное правило, сдерживающее темпы роста в пределах инфляции, сообщил РИА Новости заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. Минэнерго и Минфин РФ проведут анализ налоговой нагрузки на нефтяников из-за роста ставок акциза на бензин и дизельное топливо, такое поручение дал вице-премьер Александр Новак (РИА Новости ознакомилось с протоколом соответствующего совещания). "Опасаться существенного роста цен на топливо в крупнооптовом сегменте не стоит, так как установленные в Налоговом кодексе на 2025 год ценовые ориентиры, при устойчивом превышении которых выплаты по демпферу прекращаются, еще не превышены и запас прочности остается достаточно большим", - ответил он на вопрос о наличии риска роста цен на нефтепродукты в РФ на фоне увеличения ставок акцизов. "В рознице по-прежнему действует "джентльменское соглашение" о непревышении цен на АЗС уровня инфляции", - добавил собеседник агентства. При этом, по словам Колобанова, весенне-летний период для рынка традиционно является предметом особого внимания из-за роста потребления и начала сезона плановых ремонтов на НПЗ. Поэтому основная задача - обеспечить бесперебойное снабжение экономики требуемыми объемами топлива, так как при малейшем дефиците возникают спекулятивные всплески цен. В России был принят закон о дополнительном увеличении ставок ряда акцизов на 2025-2027 годы, в том числе на моторное топливо. Ставки были подняты на величину, превышающую инфляцию, на 13,3-13,6% по автобензинам и на 16,3% по дизтопливу, отметил эксперт. Правительство тогда обосновало меру необходимостью увеличения финансирования проектов в сфере дорожного строительства (акцизы являются основным источником наполнения дорожных фондов). При этом, чтобы снизить выплаты нефтяникам по демпферу, в формуле его расчета величина акциза была заморожена на уровне 2024 года. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ, и наоборот. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем индикативная (условная внутрироссийская) на 10% на бензин и 20% на дизтопливо. Индикативная цена в 2025 году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизтоплива.

https://ria.ru/20250225/benzin-2001503000.html

https://ria.ru/20250210/benzin-1998318101.html

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экономика, россия, сергей колобанов, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)