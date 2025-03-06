Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил риск существенного скачка цен на топливо - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:20 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/toplivo-2003324919.html
Эксперт оценил риск существенного скачка цен на топливо
Эксперт оценил риск существенного скачка цен на топливо - РИА Новости, 06.03.2025
Эксперт оценил риск существенного скачка цен на топливо
Сейчас в России нет риска большого скачка стоимости топлива, несмотря на рост ставок акцизов, так как оптовые цены находятся в "зоне демпфера", а в рознице... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T04:20:00+03:00
2025-03-06T04:20:00+03:00
экономика
россия
сергей колобанов
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75967/31/759673125_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_be8d4f091a43df646fc9d03a80423bac.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сейчас в России нет риска большого скачка стоимости топлива, несмотря на рост ставок акцизов, так как оптовые цены находятся в "зоне демпфера", а в рознице действует неформальное правило, сдерживающее темпы роста в пределах инфляции, сообщил РИА Новости заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. Минэнерго и Минфин РФ проведут анализ налоговой нагрузки на нефтяников из-за роста ставок акциза на бензин и дизельное топливо, такое поручение дал вице-премьер Александр Новак (РИА Новости ознакомилось с протоколом соответствующего совещания). "Опасаться существенного роста цен на топливо в крупнооптовом сегменте не стоит, так как установленные в Налоговом кодексе на 2025 год ценовые ориентиры, при устойчивом превышении которых выплаты по демпферу прекращаются, еще не превышены и запас прочности остается достаточно большим", - ответил он на вопрос о наличии риска роста цен на нефтепродукты в РФ на фоне увеличения ставок акцизов. "В рознице по-прежнему действует "джентльменское соглашение" о непревышении цен на АЗС уровня инфляции", - добавил собеседник агентства. При этом, по словам Колобанова, весенне-летний период для рынка традиционно является предметом особого внимания из-за роста потребления и начала сезона плановых ремонтов на НПЗ. Поэтому основная задача - обеспечить бесперебойное снабжение экономики требуемыми объемами топлива, так как при малейшем дефиците возникают спекулятивные всплески цен. В России был принят закон о дополнительном увеличении ставок ряда акцизов на 2025-2027 годы, в том числе на моторное топливо. Ставки были подняты на величину, превышающую инфляцию, на 13,3-13,6% по автобензинам и на 16,3% по дизтопливу, отметил эксперт. Правительство тогда обосновало меру необходимостью увеличения финансирования проектов в сфере дорожного строительства (акцизы являются основным источником наполнения дорожных фондов). При этом, чтобы снизить выплаты нефтяникам по демпферу, в формуле его расчета величина акциза была заморожена на уровне 2024 года. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ, и наоборот. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем индикативная (условная внутрироссийская) на 10% на бензин и 20% на дизтопливо. Индикативная цена в 2025 году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизтоплива.
https://ria.ru/20250225/benzin-2001503000.html
https://ria.ru/20250210/benzin-1998318101.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75967/31/759673125_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0940b54853eb827359d8be98da5dedf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сергей колобанов, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Сергей Колобанов, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Эксперт оценил риск существенного скачка цен на топливо

Экономист Колобанов: в России нет риска большого скачка цен на топливо

© Fotolia / Sandor Jackal Заправка машины
Заправка машины - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Fotolia / Sandor Jackal
Заправка машины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Сейчас в России нет риска большого скачка стоимости топлива, несмотря на рост ставок акцизов, так как оптовые цены находятся в "зоне демпфера", а в рознице действует неформальное правило, сдерживающее темпы роста в пределах инфляции, сообщил РИА Новости заместитель директора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.
Минэнерго и Минфин РФ проведут анализ налоговой нагрузки на нефтяников из-за роста ставок акциза на бензин и дизельное топливо, такое поручение дал вице-премьер Александр Новак (РИА Новости ознакомилось с протоколом соответствующего совещания).
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
В Минэнерго оценили запасы бензина и дизтоплива в России
25 февраля, 14:23
"Опасаться существенного роста цен на топливо в крупнооптовом сегменте не стоит, так как установленные в Налоговом кодексе на 2025 год ценовые ориентиры, при устойчивом превышении которых выплаты по демпферу прекращаются, еще не превышены и запас прочности остается достаточно большим", - ответил он на вопрос о наличии риска роста цен на нефтепродукты в РФ на фоне увеличения ставок акцизов.
"В рознице по-прежнему действует "джентльменское соглашение" о непревышении цен на АЗС уровня инфляции", - добавил собеседник агентства. При этом, по словам Колобанова, весенне-летний период для рынка традиционно является предметом особого внимания из-за роста потребления и начала сезона плановых ремонтов на НПЗ. Поэтому основная задача - обеспечить бесперебойное снабжение экономики требуемыми объемами топлива, так как при малейшем дефиците возникают спекулятивные всплески цен.
В России был принят закон о дополнительном увеличении ставок ряда акцизов на 2025-2027 годы, в том числе на моторное топливо. Ставки были подняты на величину, превышающую инфляцию, на 13,3-13,6% по автобензинам и на 16,3% по дизтопливу, отметил эксперт. Правительство тогда обосновало меру необходимостью увеличения финансирования проектов в сфере дорожного строительства (акцизы являются основным источником наполнения дорожных фондов). При этом, чтобы снизить выплаты нефтяникам по демпферу, в формуле его расчета величина акциза была заморожена на уровне 2024 года.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ, и наоборот. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем индикативная (условная внутрироссийская) на 10% на бензин и 20% на дизтопливо. Индикативная цена в 2025 году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизтоплива.
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Названы регионы-лидеры по доступности бензина
10 февраля, 00:08
 
ЭкономикаРоссияСергей КолобановАлександр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала