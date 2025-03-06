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Times: Британия начала собирать коалицию стран, желающих помочь Украине - РИА Новости, 06.03.2025
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18:44 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/times-2003477494.html
Times: Британия начала собирать коалицию стран, желающих помочь Украине
Times: Британия начала собирать коалицию стран, желающих помочь Украине - РИА Новости, 06.03.2025
Times: Британия начала собирать коалицию стран, желающих помочь Украине
Великобритания провела переговоры с 20 странами, которые заинтересованы в так называемой "коалиции желающих" обеспечить гарантии мира на Украине, сообщает... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T18:44:00+03:00
2025-03-06T18:44:00+03:00
в мире
украина
кир стармер
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
владимир путин
великобритания
россия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Великобритания провела переговоры с 20 странами, которые заинтересованы в так называемой "коалиции желающих" обеспечить гарантии мира на Украине, сообщает газета Times со ссылкой на британского чиновника. "Британские официальные лица провели переговоры примерно с 20 странами, в основном из Европы и Содружества (наций - ред.), которые выразили заинтересованность в участии в так называемой "коалиции желающих" поддержать Украину", - пишет издание. Источник не стал уточнять, какие именно страны проявили интерес к коалиции. "Это все еще на ранних стадиях, ситуация очень изменчива", - приводится его комментарий. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам прошедшего 2 марта в Лондоне неформального саммита по Украине с участием ряда европейских лидеров объявил о разработке мирного плана совместно с Киевом и Парижем. По его словам, план опирается на четыре принципа, в частности, на продолжение военной помощи Киеву и оказание экономического давления на Россию, обеспечение гарантий суверенитета и безопасности Украины при долгосрочном мире, усиление сдерживающего потенциала Украины в случае его достижения и создание "коалиции желающих", в которую войдут страны, которые хотят защитить сделку по Украине и гарантировать мир. В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, а также провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
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в мире, украина, кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир путин, великобритания, россия, нато
В мире, Украина, Кир Стармер, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Владимир Путин, Великобритания, Россия, НАТО
Times: Британия начала собирать коалицию стран, желающих помочь Украине

Times: Британия провела переговоры с 20 странами о коалиции по Украине

© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Великобритания провела переговоры с 20 странами, которые заинтересованы в так называемой "коалиции желающих" обеспечить гарантии мира на Украине, сообщает газета Times со ссылкой на британского чиновника.
"Британские официальные лица провели переговоры примерно с 20 странами, в основном из Европы и Содружества (наций - ред.), которые выразили заинтересованность в участии в так называемой "коалиции желающих" поддержать Украину", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
Вчера, 08:00
Источник не стал уточнять, какие именно страны проявили интерес к коалиции.
"Это все еще на ранних стадиях, ситуация очень изменчива", - приводится его комментарий.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам прошедшего 2 марта в Лондоне неформального саммита по Украине с участием ряда европейских лидеров объявил о разработке мирного плана совместно с Киевом и Парижем. По его словам, план опирается на четыре принципа, в частности, на продолжение военной помощи Киеву и оказание экономического давления на Россию, обеспечение гарантий суверенитета и безопасности Украины при долгосрочном мире, усиление сдерживающего потенциала Украины в случае его достижения и создание "коалиции желающих", в которую войдут страны, которые хотят защитить сделку по Украине и гарантировать мир.
В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников передало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, а также провести демилитаризацию и денацификацию, принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Генсек НАТО высказался об отношениях Украины и США
Вчера, 18:39
 
В миреУкраинаКир СтармерСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Владимир ПутинВеликобританияРоссияНАТО
 
 
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