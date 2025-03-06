Более 140 территорий благоустроят в Челябинской области в 2025 году
Текслер: в Челябинской области благоустроят более 140 территорий
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар – РИА Новости. Более 140 территорий благоустроят в 2025 году в Челябинской области в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", в том числе скверы и фонтаны в Челябинске и Магнитогорске, а также набережную в Озерске, сообщил глава региона Алексей Текслер.
"Пришла весна, а это значит, что уже скоро пора начинать работы по благоустройству в городах и районах Челябинской области. В этом году мы продолжим воплощать в жизнь планы по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". В нем участвует все 43 муниципалитета. Всего благоустроим 146 территорий, конкретные проекты жители выбирали на голосовании в прошлом году", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
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Он уточнил, что в Челябинске будет благоустроен сквер по улице Молодогвардейцев, где предусмотрено устройство тропиночной сети, установка архитектурных форм, озеленение. Также появится благоустроенная набережная в Чурилово на улице 2-я Эльтонская, добавил Текслер. "Мы с жителями района неоднократно обсуждали необходимость создания там новых мест отдыха", - пояснил он.
Кроме того, продолжатся работы по благоустройству Магнитогорска: в планах этого года реконструкция сквера "50 лет Победы" с ремонтом фонтана, установкой освещения и многим другим, отметил глава региона.
По его словам, интересный проект в Копейске — благоустройство сквера у памятника Борцам революции, важное место в городе полностью обновится. "Отмечу еще одну набережную территорию — в Озерске в микрорайоне Заозерный. Сейчас там бурьян, а появится благоустроенный участок набережной с пешеходной территорией, спортивной площадкой и освещением", - добавил губернатор.
Текслер напомнил, что несколько городов региона в 2024 году стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды - это Миасс, Карабаш, Кыштым, Озерск и Верхнеуральск.
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По данным администрации Магнитогорска, ранее власти презентовали дизайн-проект сквера "50 лет Победы" в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". "Название сквера говорит само за себя: он появился 30 лет назад, когда отмечали 50 лет Победы в Великой Отечественной войне. Он очень красивый. За 30 лет сквер немного обветшал, хочется восстановить то, что есть, а также добавить современных архитектурных решений", - цитирует пресс-служба горадминистрации слова главы администрации Орджоникидзевского района Анны Степановой. По ее словам, это пространство пользуется популярностью среди жителей, особенно в летнее время.
Начальник управления архитектуры района Владимир Петрученко отметил, что планируется реконструкция фонтана. "А также установка входной группы в виде светящихся вертикальных элементов с датами начала и окончания войны. Просьба жителей - замена покрытия здесь. В планах положить плитку", - цитирует пресс-служба слова Петрученко.
Как отметила школьница Елизавета Жукова из Челябинска, она ждет с большим нетерпением окончания работ в сквере по ул. Молодогвардейцев. "В прошлом году мы уже увидели преображение нашего сквера – была благоустроена входная группа и сухой фонтан, установлены скамейки. Работающим фонтан мы не видели, и в этом году с нетерпением ждем завершения работ, чтобы увидеть обновленный сквер и гулять там с друзьями", - сказала она.
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