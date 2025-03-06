https://ria.ru/20250306/svo-2003425087.html

Матери и жены участников СВО Липецкой области получат выплаты к 8 Марта

Матери и жены участников СВО Липецкой области получат выплаты к 8 Марта - РИА Новости, 06.03.2025

Матери и жены участников СВО Липецкой области получат выплаты к 8 Марта

В Липецкой области к Международному женскому дню матери, жены и вдовы участников специальной военной операции получат единовременные денежные выплаты в размере... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T16:02:00+03:00

2025-03-06T16:02:00+03:00

2025-03-06T16:02:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889229511_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_994d8acf16478d979a0a2b610542749b.jpg

ЛИПЕЦК, 6 мар - РИА Новости. В Липецкой области к Международному женскому дню матери, жены и вдовы участников специальной военной операции получат единовременные денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Родные и близкие участников специальной военной операции – это те, кто стоит за каждым нашим защитником. Особенно мамы и жены. Их поддержка, терпение и любовь помогают нашим бойцам оставаться сильными и уверенными", – отметил губернатор. Артамонов уточнил, что для получения выплаты не требуется писать заявление, достаточно указать реквизиты счета для получения мер социальной поддержки в личном кабинете на сайте Госуслуг. Статус выплаты и другие детали оформления можно уточнить на цифровой платформе "Забота", нажав кнопку "Запросить связь". Также есть и другие варианты оформления выплаты через портал Госуслуг или в центрах социальной защиты населения, куда можно обратиться лично до 30 марта 2025 года.

https://ria.ru/20250306/artamonov-2003415147.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, игорь артамонов, сво