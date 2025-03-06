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Матери и жены участников СВО Липецкой области получат выплаты к 8 Марта
Матери и жены участников СВО Липецкой области получат выплаты к 8 Марта - РИА Новости, 06.03.2025
Матери и жены участников СВО Липецкой области получат выплаты к 8 Марта
В Липецкой области к Международному женскому дню матери, жены и вдовы участников специальной военной операции получат единовременные денежные выплаты в размере... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:02:00+03:00
2025-03-06T16:02:00+03:00
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ЛИПЕЦК, 6 мар - РИА Новости. В Липецкой области к Международному женскому дню матери, жены и вдовы участников специальной военной операции получат единовременные денежные выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Родные и близкие участников специальной военной операции – это те, кто стоит за каждым нашим защитником. Особенно мамы и жены. Их поддержка, терпение и любовь помогают нашим бойцам оставаться сильными и уверенными", – отметил губернатор. Артамонов уточнил, что для получения выплаты не требуется писать заявление, достаточно указать реквизиты счета для получения мер социальной поддержки в личном кабинете на сайте Госуслуг. Статус выплаты и другие детали оформления можно уточнить на цифровой платформе "Забота", нажав кнопку "Запросить связь". Также есть и другие варианты оформления выплаты через портал Госуслуг или в центрах социальной защиты населения, куда можно обратиться лично до 30 марта 2025 года.
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липецкая область, игорь артамонов, сво
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, СВО
Матери и жены участников СВО Липецкой области получат выплаты к 8 Марта
Артамонов: матери и жены липецких бойцов СВО получат выплаты к 8 Марта