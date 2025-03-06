https://ria.ru/20250306/svo-2003410032.html

В Липецкой области впервые наградили за участие в СВО женщину

В Липецкой области впервые наградили за участие в СВО женщину - РИА Новости, 06.03.2025

В Липецкой области впервые наградили за участие в СВО женщину

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов впервые вручил медаль "За участие в специальной военной операции" женщине, ею стала медик Лариса Александрова,... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T14:48:00+03:00

2025-03-06T14:48:00+03:00

2025-03-06T14:48:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

сво

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ЛИПЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов впервые вручил медаль "За участие в специальной военной операции" женщине, ею стала медик Лариса Александрова, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Как уточнили в пресс-службе, медаль Лариса Александрова получила за мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные при оказании медицинской помощи бойцам. В зоне военной операции она находилась с августа 2022 года. Командовала медицинским отделением одного из штурмовых отрядов. Награждена медалями "За взятие Авдеевки", "За укрепление боевого содружества" и другими наградами. Окончила военную службу в январе 2025 года. Все тяготы военной службы в зоне СВО женщина разделила со своим мужем, заключившим контракт с Минобороны РФ. "2,5 года службы. Одно подразделение и жизнь одна на двоих. Вместе прошли Запорожское, Луганское, Донецкое направления, год боролись за жизни бойцов под Авдеевкой. Храбрый медик вытаскивала солдат с поля боя – каждого до госпиталя довезла живым", – написал Артамонов в своем телеграм-канале после церемонии награждения. По информации пресс-службы регионального правительства, всего в преддверии Международного женского дня Артамонов наградил 17 липчанок. Среди них военные волонтеры, педагоги, спортсмены, финансисты и другие специалисты. Им глава региона вручил благодарственные письма главы государства, министерские грамоты, региональные награды.

https://ria.ru/20250304/gramotnost-2003012159.html

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липецкая область, игорь артамонов, сво