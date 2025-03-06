Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области впервые наградили за участие в СВО женщину - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
14:48 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/svo-2003410032.html
В Липецкой области впервые наградили за участие в СВО женщину
В Липецкой области впервые наградили за участие в СВО женщину - РИА Новости, 06.03.2025
В Липецкой области впервые наградили за участие в СВО женщину
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов впервые вручил медаль "За участие в специальной военной операции" женщине, ею стала медик Лариса Александрова,... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:48:00+03:00
2025-03-06T14:48:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003408209_0:115:1600:1015_1920x0_80_0_0_c37a4c2c040ffb735bd36a519dca2c67.jpg
ЛИПЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов впервые вручил медаль "За участие в специальной военной операции" женщине, ею стала медик Лариса Александрова, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Как уточнили в пресс-службе, медаль Лариса Александрова получила за мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные при оказании медицинской помощи бойцам. В зоне военной операции она находилась с августа 2022 года. Командовала медицинским отделением одного из штурмовых отрядов. Награждена медалями "За взятие Авдеевки", "За укрепление боевого содружества" и другими наградами. Окончила военную службу в январе 2025 года. Все тяготы военной службы в зоне СВО женщина разделила со своим мужем, заключившим контракт с Минобороны РФ. "2,5 года службы. Одно подразделение и жизнь одна на двоих. Вместе прошли Запорожское, Луганское, Донецкое направления, год боролись за жизни бойцов под Авдеевкой. Храбрый медик вытаскивала солдат с поля боя – каждого до госпиталя довезла живым", – написал Артамонов в своем телеграм-канале после церемонии награждения. По информации пресс-службы регионального правительства, всего в преддверии Международного женского дня Артамонов наградил 17 липчанок. Среди них военные волонтеры, педагоги, спортсмены, финансисты и другие специалисты. Им глава региона вручил благодарственные письма главы государства, министерские грамоты, региональные награды.
https://ria.ru/20250304/gramotnost-2003012159.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003408209_222:33:1600:1067_1920x0_80_0_0_358230a9527dce4de2f31bf0ebd68ec0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов, сво
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, СВО
В Липецкой области впервые наградили за участие в СВО женщину

Жительнице Липецкой области Ларисе Александровой вручили медаль за участие в СВО

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиВ Липецкой области впервые наградили за участие в СВО женщину
В Липецкой области впервые наградили за участие в СВО женщину - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИПЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов впервые вручил медаль "За участие в специальной военной операции" женщине, ею стала медик Лариса Александрова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Как уточнили в пресс-службе, медаль Лариса Александрова получила за мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные при оказании медицинской помощи бойцам. В зоне военной операции она находилась с августа 2022 года. Командовала медицинским отделением одного из штурмовых отрядов. Награждена медалями "За взятие Авдеевки", "За укрепление боевого содружества" и другими наградами. Окончила военную службу в январе 2025 года. Все тяготы военной службы в зоне СВО женщина разделила со своим мужем, заключившим контракт с Минобороны РФ.
"2,5 года службы. Одно подразделение и жизнь одна на двоих. Вместе прошли Запорожское, Луганское, Донецкое направления, год боролись за жизни бойцов под Авдеевкой. Храбрый медик вытаскивала солдат с поля боя – каждого до госпиталя довезла живым", – написал Артамонов в своем телеграм-канале после церемонии награждения.
По информации пресс-службы регионального правительства, всего в преддверии Международного женского дня Артамонов наградил 17 липчанок. Среди них военные волонтеры, педагоги, спортсмены, финансисты и другие специалисты. Им глава региона вручил благодарственные письма главы государства, министерские грамоты, региональные награды.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Более 6 тысяч липецких школьников посетили лекции по пенсионной грамотности
4 марта, 16:41
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала