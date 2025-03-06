https://ria.ru/20250306/svo-2003372059.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 06.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника, поразила формирования бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 155... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T12:10:00+03:00

2025-03-06T12:10:00+03:00

2025-03-06T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

отрадное

запорожская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника, поразила формирования бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 155 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Федоровка, Отрадное, Веселое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 155 военнослужащих, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

отрадное

запорожская область

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отрадное, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность