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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 06.03.2025 (обновлено: 12:15 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/svo-2003372059.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 06.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника, поразила формирования бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 155... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:10:00+03:00
2025-03-06T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
отрадное
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника, поразила формирования бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 155 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Федоровка, Отрадное, Веселое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 155 военнослужащих, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
отрадное
запорожская область
донецкая народная республика
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отрадное, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Отрадное, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника, поразила формирования бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 155 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Федоровка, Отрадное, Веселое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 155 военнослужащих, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОтрадноеЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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