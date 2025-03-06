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ЕЦБ понизил базовую процентную ставку - РИА Новости, 06.03.2025
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19:04 06.03.2025 (обновлено: 19:05 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/stavka-2003482885.html
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку - РИА Новости, 06.03.2025
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку
Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до 2,65% с 2,9% годовых, сообщил регулятор. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T19:04:00+03:00
2025-03-06T19:05:00+03:00
европейский центральный банк
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до 2,65% с 2,9% годовых, сообщил регулятор. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. "Совет управляющих сегодня принял решение о снижении трех ключевых процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Соответственно, процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 2,5%, 2,65% и 2,90% соответственно, начиная с 12 марта 2025 года", - говорится в сообщении. По итогам январского заседания ставки составляли 2,75%, 2,90% и 3,15% соответственно. Регулятор отмечает, что процесс замедления инфляции "идет полным ходом". Большинство показателей по базовой инфляции указывают, что инфляция устойчиво стабилизируется вблизи среднесрочной целевой отметки в 2%. ЕЦБ будет следить за макроэкономическими данными от заседания к заседанию для определения курса денежно-кредитной политики. При этом регулятор добавил в релиз упоминание о текущих условиях "растущей неопределенности" по сравнению с январем. Совет управляющих, как и после январского заседания, не берет на себя предварительных обязательств по выбору определенного курса ДКП, сказано в сообщении.
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европейский центральный банк, в мире, европа
Европейский центральный банк, В мире, Европа
ЕЦБ понизил базовую процентную ставку

ЕЦБ ожидаемо понизил базовую процентную ставку до 2,65% с 2,9% годовых

© AP Photo / Michael ProbstЕвропейский центральный банк
Европейский центральный банк - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Michael Probst
Европейский центральный банк. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение понизить базовую процентную ставку до 2,65% с 2,9% годовых, сообщил регулятор.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
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"Совет управляющих сегодня принял решение о снижении трех ключевых процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Соответственно, процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию будут снижены до 2,5%, 2,65% и 2,90% соответственно, начиная с 12 марта 2025 года", - говорится в сообщении.
По итогам январского заседания ставки составляли 2,75%, 2,90% и 3,15% соответственно.
Регулятор отмечает, что процесс замедления инфляции "идет полным ходом". Большинство показателей по базовой инфляции указывают, что инфляция устойчиво стабилизируется вблизи среднесрочной целевой отметки в 2%.
ЕЦБ будет следить за макроэкономическими данными от заседания к заседанию для определения курса денежно-кредитной политики. При этом регулятор добавил в релиз упоминание о текущих условиях "растущей неопределенности" по сравнению с январем. Совет управляющих, как и после январского заседания, не берет на себя предварительных обязательств по выбору определенного курса ДКП, сказано в сообщении.
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