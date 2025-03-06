https://ria.ru/20250306/starlink-2003509735.html

Украина вряд ли сможет вернуть союзникам терминалы Starlink, пишет WP

Украина вряд ли сможет вернуть союзникам терминалы Starlink, пишет WP - РИА Новости, 06.03.2025

Украина вряд ли сможет вернуть союзникам терминалы Starlink, пишет WP

Украина вряд ли сможет вернуть своим западным союзникам терминалы спутникового интернета Starlink, которые официально были поставлены ей в аренду, а не... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T22:57:00+03:00

2025-03-06T22:57:00+03:00

2025-03-06T22:57:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украина вряд ли сможет вернуть своим западным союзникам терминалы спутникового интернета Starlink, которые официально были поставлены ей в аренду, а не навсегда, пишет издание Washington Post. Как утверждает издание, подавляющее большинство терминалов Starlink на Украину поставила Европа. Всего из 47 тысяч терминалов, прибывших на Украину с 2022 года, 24,5 тысячи передала Польша, 10 тысяч Германия, пять тысяч передали разные доноры из США. "Терминалы официально предоставлены Украине в аренду, хотя маловероятно, что они будут возвращены", - пишет издание. Washington Post также отмечает, что украинские командиры на передовой все больше обеспокоены тем, что армия стала слишком зависимой от Starlink, и опасаются его возможного отключения. Кроме того, с учетом постоянных перебоев электричества интернет Starlink стал "жизненно важной частью жизни для многих мирных жителей". Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Ранее западные СМИ передавали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос возможного прекращения доступа страны к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее американский предприниматель Илон Маск опроверг эту информацию. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250223/ukraina-2001169888.html

https://ria.ru/20250306/smi-2003351844.html

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