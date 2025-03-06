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СМИ: в США думают, что приостановка помощи Украине будет недолгой - РИА Новости, 06.03.2025
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01:07 06.03.2025 (обновлено: 01:12 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/ssha-2003316560.html
СМИ: в США думают, что приостановка помощи Украине будет недолгой
СМИ: в США думают, что приостановка помощи Украине будет недолгой - РИА Новости, 06.03.2025
СМИ: в США думают, что приостановка помощи Украине будет недолгой
Представители администрации президента США Дональда Трампа предположили, что приостановка помощи Украине может быть относительно недолгой, если Владимир... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T01:07:00+03:00
2025-03-06T01:12:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Представители администрации президента США Дональда Трампа предположили, что приостановка помощи Украине может быть относительно недолгой, если Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома, пишет американская газета New York Times. "Представители администрации Трампа предположили, что пауза в поддержке может быть относительно недолгой, если... Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома", — говорится в публикации. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно.В среду директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных.Ранее газета Daily Mail написала, что Белый дом запретил Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки после приостановки Штатами военной помощи Украине.Во вторник телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.Как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув — главный хаб для отправки Киеву оружия и гуманитарной помощи из Штатов.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
https://ria.ru/20250305/ssha-2003118582.html
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
СМИ: в США думают, что приостановка помощи Украине будет недолгой

NYT: в США думают, что приостановка помощи Украине будет недолгой при уступках

© Stephani BargeАмериканские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Stephani Barge
Американские военнослужащие загружают боеприпасы и оружие в рамках помощи США Украине на авиабазе Дувр, штат Делавэр. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Представители администрации президента США Дональда Трампа предположили, что приостановка помощи Украине может быть относительно недолгой, если Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома, пишет американская газета New York Times.
«
"Представители администрации Трампа предположили, что пауза в поддержке может быть относительно недолгой, если... Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома", — говорится в публикации.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
США запретили Британии делиться разведданными с Украиной, пишут СМИ
Вчера, 08:31
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно.
В среду директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных.
Ранее газета Daily Mail написала, что Белый дом запретил Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки после приостановки Штатами военной помощи Украине.
Во вторник телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Киев - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
США отключили Украине системы оповещения об атаках, сообщил Economist
Вчера, 21:33
Как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув — главный хаб для отправки Киеву оружия и гуманитарной помощи из Штатов.
В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Зеленский поручил уточнить в Вашингтоне статус военной помощи Киеву
Вчера, 08:49
 
В миреСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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