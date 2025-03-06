https://ria.ru/20250306/ssha-2003316560.html

СМИ: в США думают, что приостановка помощи Украине будет недолгой

СМИ: в США думают, что приостановка помощи Украине будет недолгой - РИА Новости, 06.03.2025

СМИ: в США думают, что приостановка помощи Украине будет недолгой

Представители администрации президента США Дональда Трампа предположили, что приостановка помощи Украине может быть относительно недолгой, если Владимир... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T01:07:00+03:00

2025-03-06T01:07:00+03:00

2025-03-06T01:12:00+03:00

в мире

сша

украина

киев

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002920799_0:115:2976:1789_1920x0_80_0_0_eb98fa8ba2686cbda97eef6f2e190b44.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Представители администрации президента США Дональда Трампа предположили, что приостановка помощи Украине может быть относительно недолгой, если Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома, пишет американская газета New York Times. "Представители администрации Трампа предположили, что пауза в поддержке может быть относительно недолгой, если... Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома", — говорится в публикации. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно.В среду директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных.Ранее газета Daily Mail написала, что Белый дом запретил Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки после приостановки Штатами военной помощи Украине.Во вторник телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.Как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув — главный хаб для отправки Киеву оружия и гуманитарной помощи из Штатов.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.

https://ria.ru/20250305/ssha-2003118582.html

https://ria.ru/20250305/ataki-2003299458.html

https://ria.ru/20250305/zelenskij-2003120471.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин