Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/spetsoperatsiya-2003327322.html
Артиллеристы ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра
Артиллеристы ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра - РИА Новости, 06.03.2025
Артиллеристы ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра
Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на южных окраинах Часова Яра, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T05:10:00+03:00
2025-03-06T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985937874_0:116:3291:1967_1920x0_80_0_0_2db7f761edf3d50357ffa0aa83a8c26d.jpg
ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на южных окраинах Часова Яра, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На окраинах Часова Яра артиллерийские расчеты Ивановского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ с личным составом. После боевой операторы беспилотных летательных аппаратов подтвердили точное попадание снаряда и уничтожение опорного пункта противника", - сообщили в МО РФ. В министерстве уточнили, что операторы БПЛА постоянно проводят воздушную разведку в зоне ответственности соединения, выявляя различные цели. "В ходе выполнения боевых задач артиллеристы наносят удары по выявленным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы противника", - добавили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20250306/spetsoperatsiya-2003327087.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985937874_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e661322a39c3371f0afabe977f444c8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Артиллеристы ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра

Минобороны: артиллеристы ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на южных окраинах Часова Яра, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"На окраинах Часова Яра артиллерийские расчеты Ивановского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ с личным составом. После боевой операторы беспилотных летательных аппаратов подтвердили точное попадание снаряда и уничтожение опорного пункта противника", - сообщили в МО РФ.
В министерстве уточнили, что операторы БПЛА постоянно проводят воздушную разведку в зоне ответственности соединения, выявляя различные цели.
"В ходе выполнения боевых задач артиллеристы наносят удары по выявленным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы противника", - добавили в оборонном ведомстве.
Боевая работа артрасчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Артиллеристы "Запада" уничтожили склад боеприпасов и технику ВСУ
05:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала