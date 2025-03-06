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Артиллеристы ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра
Артиллеристы ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра - РИА Новости, 06.03.2025
Артиллеристы ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра
Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на южных окраинах Часова Яра, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T05:10:00+03:00
2025-03-06T05:10:00+03:00
2025-03-06T05:10:00+03:00
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ЛУГАНСК, 6 мар - РИА Новости. Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на южных окраинах Часова Яра, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На окраинах Часова Яра артиллерийские расчеты Ивановского соединения ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ с личным составом. После боевой операторы беспилотных летательных аппаратов подтвердили точное попадание снаряда и уничтожение опорного пункта противника", - сообщили в МО РФ. В министерстве уточнили, что операторы БПЛА постоянно проводят воздушную разведку в зоне ответственности соединения, выявляя различные цели. "В ходе выполнения боевых задач артиллеристы наносят удары по выявленным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы противника", - добавили в оборонном ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Артиллеристы ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра
Минобороны: артиллеристы ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра