https://ria.ru/20250306/spetsoperatsiya-2002963570.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.03.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.03.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.03.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:45:00+03:00
2025-03-06T14:45:00+03:00
2025-03-06T14:45:00+03:00
инфографика
спецоперация
украина
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 6 марта 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили населенный пункт Андреевка в ДНР. Кроме того, поражены 154 района скопления живой силы и техники противника, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивающие деятельность ВСУ, склады хранения беспилотных летательных аппаратов и пункты их управления, а также склады ракетно-артиллерийского вооружения. Средства ПВО сбили 67 дронов, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган".Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены три контратаки противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более 170 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 656 самолетов, 283 вертолета, 45 385 беспилотников, 600 зенитных ракетных комплексов, 21 998 танков и других бронемашин, 1523 реактивные системы залпового огня, 22 299 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 470 единиц автомобильной техники.
украина
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спецоперация, украина, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Украина, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Россия
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 6 марта 2025 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили населенный пункт Андреевка в ДНР. Кроме того, поражены 154 района скопления живой силы и техники противника, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивающие деятельность ВСУ, склады хранения беспилотных летательных аппаратов и пункты их управления, а также склады ракетно-артиллерийского вооружения. Средства ПВО сбили 67 дронов, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган".
Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены три контратаки противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более 170 военнослужащих.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 656 самолетов, 283 вертолета, 45 385 беспилотников, 600 зенитных ракетных комплексов, 21 998 танков и других бронемашин, 1523 реактивные системы залпового огня, 22 299 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 470 единиц автомобильной техники.