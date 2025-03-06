https://ria.ru/20250306/sotrudnik-2003357153.html
Сотрудники скорой помощи Чувашии отправили гумгруз коллегам на СВО
Сотрудники скорой помощи Чувашии отправили гумгруз коллегам на СВО - РИА Новости, 06.03.2025
Сотрудники скорой помощи Чувашии отправили гумгруз коллегам на СВО
Сотрудник скорой помощи Чувашии возвращается в зону специальной военной операции с гуманитарным грузом от коллег, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T10:53:00+03:00
2025-03-06T10:53:00+03:00
2025-03-06T10:53:00+03:00
надежные люди
цивильск
гуманитарная помощь
сво
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Сотрудник скорой помощи Чувашии возвращается в зону специальной военной операции с гуманитарным грузом от коллег, сообщает минздрав региона. "Сотрудники Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи минздрава Чувашии с первых дней специальной военной операции активно помогают своим коллегам на фронте. Пятого марта сотрудники подстанции в Цивильске передали очередной гуманитарный груз в зону СВО через фельдшера скорой медицинской помощи, который после восстановительного лечения вскоре вернется к своим боевым товарищам. Перед отъездом он наведался в гости к коллегам на подстанцию, где ему и вручили собранные для бойцов посылки", - говорится в сообщении. Как сообщили на подстанции скорой медицинской помощи в Цивильске, сейчас на СВО находятся трое их коллег, ушедших добровольцами и спасающих там раненых. "За каждого переживаем, стараемся поддержать посильной гуманитарной помощью и ждем встречи... Подготовили постельные принадлежности, инструменты и прочие вещи в соответствии с запросами бойцов. Пусть ребята знают, что у них крепкий тыл, и мы всегда находимся рядом", - приводятся в сообщении слова сотрудников "скорой". Возвращающийся в зону СВО медик поблагодарил коллег и жителей родного округа за постоянную поддержку. Он отметил, что каждая партия гуманитарного груза поддерживает уверенность бойцов в том, что единство и сплоченность граждан страны преодолеют любые преграды.
https://ria.ru/20250306/gumpomosch-2003343676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цивильск, гуманитарная помощь, сво
Надежные люди, Цивильск, Гуманитарная помощь, СВО
Сотрудники скорой помощи Чувашии отправили гумгруз коллегам на СВО
Медик из Чувашии возвращается в зону СВО с гуманитарным грузом
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Сотрудник скорой помощи Чувашии возвращается в зону специальной военной операции с гуманитарным грузом от коллег, сообщает минздрав региона.
"Сотрудники Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи минздрава Чувашии с первых дней специальной военной операции активно помогают своим коллегам на фронте. Пятого марта сотрудники подстанции в Цивильске
передали очередной гуманитарный груз в зону СВО через фельдшера скорой медицинской помощи, который после восстановительного лечения вскоре вернется к своим боевым товарищам. Перед отъездом он наведался в гости к коллегам на подстанцию, где ему и вручили собранные для бойцов посылки", - говорится в сообщении.
Как сообщили на подстанции скорой медицинской помощи в Цивильске, сейчас на СВО находятся трое их коллег, ушедших добровольцами и спасающих там раненых. "За каждого переживаем, стараемся поддержать посильной гуманитарной помощью и ждем встречи... Подготовили постельные принадлежности, инструменты и прочие вещи в соответствии с запросами бойцов. Пусть ребята знают, что у них крепкий тыл, и мы всегда находимся рядом", - приводятся в сообщении слова сотрудников "скорой".
Возвращающийся в зону СВО медик поблагодарил коллег и жителей родного округа за постоянную поддержку. Он отметил, что каждая партия гуманитарного груза поддерживает уверенность бойцов в том, что единство и сплоченность граждан страны преодолеют любые преграды.