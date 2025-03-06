NDR удалил ложные сообщения о сестре Усманова
Немецкий вещатель NDR удалил сообщение о владении яхтой Dilbar сестрой Усманова
Алишер Усманов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Немецкий вещатель Norddeutscher Rundfunk (NDR), опубликовавший на сайте программы Tagesschau сообщение, в котором утверждалось, что сестра Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова является собственницей яхты Dilbar, удалил его и письменно обязался не распространять некорректные утверждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе бизнесмена.
Ложная информация о владении Dilbar стала основанием для санкций ЕС против Исмаиловой, напомнили в пресс-службе.
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"Tagesschau является старейшей и наиболее популярной телепрограммой Германии. В апреле 2022 года ее сайте была опубликована статья "Сколько активов уже заморожено", в которой утверждалось, что Dilbar "принадлежит Гульбахор Исмаиловой, сестре Алишера Усманова". Четвертого марта 2025 года NDR подписал заявление о прекращении противоправных действий. Оно предполагает отказ от распространения этого утверждения, а также ответственность в случае нарушения обязательств", - пояснил представитель бизнесмена.
Кроме того, вещатель письменно отказался от своего заявления, что "Усманову в Германии принадлежат в том числе роскошные объекты недвижимости", статья "Сколько активов уже заморожено" была удалена с сайта Tagesschau, добавили в пресс-службе.
В период 2023-2025 годов ряд европейских, в первую очередь немецких, СМИ и общественных деятелей признали, что не могут доказать собственные утверждения в отношении Усманова и его сестры, и приняли на себя письменные обязательства прекратить их незаконное распространение. На данный момент в пользу Усманова и Исмаиловой уже сделано порядка 40 подобных заявлений.
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