Рейтинг@Mail.ru
Собянин доложил Путину о работе Единого центра поддержки участников СВО - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:11 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/sobyanin-2003502238.html
Собянин доложил Путину о работе Единого центра поддержки участников СВО
Собянин доложил Путину о работе Единого центра поддержки участников СВО - РИА Новости, 06.03.2025
Собянин доложил Путину о работе Единого центра поддержки участников СВО
Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о работе Единого центра поддержки участников специальной военной операции в столице, сообщили... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T21:11:00+03:00
2025-03-06T21:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
москва
россия
сергей собянин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003477338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f9d6d1ba82fd39246453b0707232170d.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о работе Единого центра поддержки участников специальной военной операции в столице, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства города. Там уточнили, что Путин в четверг посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей. В преддверии Международного женского дня он там встретился с женщинами - участницами и ветеранами СВО, жёнами и матерями участников спецоперации, а также сотрудницами государственного фонда "Защитники Отечества". "Доклад главе государства о работе Единого центра сделали мэр Москвы Сергей Собянин и статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилёва", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250306/putin-2003466475.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003477338_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_f5e14c7e66b50a5caebc94f4cdc0ad1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, сергей собянин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин
Собянин доложил Путину о работе Единого центра поддержки участников СВО

Собянин доложил Путину о работе Единого центра поддержки участников СВО в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о работе Единого центра поддержки участников специальной военной операции в столице, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства города.
Там уточнили, что Путин в четверг посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей. В преддверии Международного женского дня он там встретился с женщинами - участницами и ветеранами СВО, жёнами и матерями участников спецоперации, а также сотрудницами государственного фонда "Защитники Отечества".
"Доклад главе государства о работе Единого центра сделали мэр Москвы Сергей Собянин и статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилёва", - рассказали в пресс-службе.
Путин: Сергея Семеновича потеряли - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Путин "потерял" Собянина на встрече с женщинами — участницами СВО
Вчера, 18:04
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоМоскваРоссияСергей СобянинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала