https://ria.ru/20250306/sobyanin-2003502238.html

Собянин доложил Путину о работе Единого центра поддержки участников СВО

Собянин доложил Путину о работе Единого центра поддержки участников СВО - РИА Новости, 06.03.2025

Собянин доложил Путину о работе Единого центра поддержки участников СВО

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о работе Единого центра поддержки участников специальной военной операции в столице, сообщили... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T21:11:00+03:00

2025-03-06T21:11:00+03:00

2025-03-06T21:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

сергей собянин

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о работе Единого центра поддержки участников специальной военной операции в столице, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства города. Там уточнили, что Путин в четверг посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей. В преддверии Международного женского дня он там встретился с женщинами - участницами и ветеранами СВО, жёнами и матерями участников спецоперации, а также сотрудницами государственного фонда "Защитники Отечества". "Доклад главе государства о работе Единого центра сделали мэр Москвы Сергей Собянин и статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилёва", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20250306/putin-2003466475.html

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общество, москва, россия, сергей собянин, владимир путин