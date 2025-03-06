https://ria.ru/20250306/sobyanin-2003502238.html
Собянин доложил Путину о работе Единого центра поддержки участников СВО
Собянин доложил Путину о работе Единого центра поддержки участников СВО - РИА Новости, 06.03.2025
Собянин доложил Путину о работе Единого центра поддержки участников СВО
Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о работе Единого центра поддержки участников специальной военной операции в столице, сообщили... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T21:11:00+03:00
2025-03-06T21:11:00+03:00
2025-03-06T21:11:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о работе Единого центра поддержки участников специальной военной операции в столице, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства города. Там уточнили, что Путин в четверг посетил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей. В преддверии Международного женского дня он там встретился с женщинами - участницами и ветеранами СВО, жёнами и матерями участников спецоперации, а также сотрудницами государственного фонда "Защитники Отечества". "Доклад главе государства о работе Единого центра сделали мэр Москвы Сергей Собянин и статс-секретарь - заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилёва", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250306/putin-2003466475.html
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Специальная военная операция на Украине, Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин
Собянин доложил Путину о работе Единого центра поддержки участников СВО
Собянин доложил Путину о работе Единого центра поддержки участников СВО в Москве