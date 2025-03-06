https://ria.ru/20250306/slutskij-2003361523.html

Слуцкий назвал Макрона одержимым российской угрозой

Слуцкий назвал Макрона одержимым российской угрозой - РИА Новости, 06.03.2025

Слуцкий назвал Макрона одержимым российской угрозой

В своих заявлениях к согражданам президент Франции Эммануэль Макрон был одержим "российской угрозой", такие политики ради собственных амбиций толкают мир к... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T11:22:00+03:00

2025-03-06T11:22:00+03:00

2025-03-06T11:22:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В своих заявлениях к согражданам президент Франции Эммануэль Макрон был одержим "российской угрозой", такие политики ради собственных амбиций толкают мир к ядерной катастрофе, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее Макрон в обращении к согражданам заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы и что он решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. "Макрон на антитрамповском марше. Заявление французского лидера - манифест против миротворческих усилий по украинскому урегулированию. Макрон давно примеряет на себя неонаполеоновские доспехи и мечтает возглавить европейскую "партию войны". В своем обращении к нации он не говорил о благополучии французов. Скорее был одержим "российской угрозой". В этом Макрон мало отличается от ядерного террориста Зеленского. Он не про мир, он про Третью мировую войну, в которой не может быть победителей", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий считает, что Макрон - это яркий представитель западноевропейской элиты последнего поколения, который не в состоянии решить внутренние проблемы страны, но пытается "сохранить капитал" за счет показательно жесткой внешнеполитической риторики. "Такие политики ради собственных амбиций толкают мир к ядерной катастрофе. Но неизбежно проиграют", - заключил он.

https://ria.ru/20250306/makron-2003349795.html

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Варвара Скокшина

в мире, франция, россия, европа, эммануэль макрон, леонид слуцкий (политик), госдума рф, евросоюз