https://ria.ru/20250306/slovakija-2003384002.html

Словакия заявила, что не будет выделять средства на помощь Украине

Словакия заявила, что не будет выделять средства на помощь Украине - РИА Новости, 06.03.2025

Словакия заявила, что не будет выделять средства на помощь Украине

Словакия не поддержит предложение Еврокомиссии выделить из бюджета страны средства для поддержки Украины, заявил премьер Роберт Фицо перед отъездом на саммит... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:08:00+03:00

2025-03-06T13:08:00+03:00

2025-03-06T13:09:00+03:00

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петер сийярто

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БРАТИСЛАВА, 6 мар - РИА Новости. Словакия не поддержит предложение Еврокомиссии выделить из бюджета страны средства для поддержки Украины, заявил премьер Роберт Фицо перед отъездом на саммит Европейского союза в Брюссель. "Еще одна тема, которая не решена. Это рассуждение о том, что глава европейской дипломатии (Кая Каллас) хотела бы прийти с предложением о каком-то срочном сборе, говорится о сумме от 20 до 40 миллиардов евро, а этот сбор должен быть сделан так: каждое государство внесло бы свой вклад из своего собственного бюджета. Когда мы это смотрели, в Словакии это было бы 160-260 миллионов евро. Так я вам хочу сказать очень четко: за это голосовать не будем", - сказал Фицо в ходе заседания комитета парламента по европейским делам в четверг. Он заявил, что решения о финансовой помощи Украине страны должны принимать самостоятельно и на основе двусторонних договоренностей с Киевом. "Я не могу себе представить, чтобы мы, когда сами страдаем от консолидации (бюджета), дали четверть миллиарда на Украину для военных расходов, а с этого еще половина будет украдена, для этого нет никаких причин", - заключил Фицо. В феврале венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто говорил, что в Евросоюзе хотят выделить еще от 20 до 40 миллиардов евро и "невообразимое" количество оружия Украине, Венгрия всегда проголосует против этих мер, поскольку они препятствуют переговорам России и США.

https://ria.ru/20250301/slovakija-2002515441.html

https://ria.ru/20250228/konflikt-2002337806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, словакия, брюссель, роберт фицо, кайя каллас, петер сийярто, еврокомиссия