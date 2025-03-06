Словакия заявила, что не будет выделять средства на помощь Украине
Премьер Фицо: Словакия не поддержит предложение ЕК выделить средства на Украину
© AP Photo / Denes ErdosМужчина с флагом Словакии
© AP Photo / Denes Erdos
Мужчина с флагом Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 6 мар - РИА Новости. Словакия не поддержит предложение Еврокомиссии выделить из бюджета страны средства для поддержки Украины, заявил премьер Роберт Фицо перед отъездом на саммит Европейского союза в Брюссель.
"Еще одна тема, которая не решена. Это рассуждение о том, что глава европейской дипломатии (Кая Каллас) хотела бы прийти с предложением о каком-то срочном сборе, говорится о сумме от 20 до 40 миллиардов евро, а этот сбор должен быть сделан так: каждое государство внесло бы свой вклад из своего собственного бюджета. Когда мы это смотрели, в Словакии это было бы 160-260 миллионов евро. Так я вам хочу сказать очень четко: за это голосовать не будем", - сказал Фицо в ходе заседания комитета парламента по европейским делам в четверг.
Словакия призвала ЕС достичь перемирия на Украине
1 марта, 23:36
"Я не могу себе представить, чтобы мы, когда сами страдаем от консолидации (бюджета), дали четверть миллиарда на Украину для военных расходов, а с этого еще половина будет украдена, для этого нет никаких причин", - заключил Фицо.
В феврале венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто говорил, что в Евросоюзе хотят выделить еще от 20 до 40 миллиардов евро и "невообразимое" количество оружия Украине, Венгрия всегда проголосует против этих мер, поскольку они препятствуют переговорам России и США.