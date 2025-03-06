https://ria.ru/20250306/sledstvie-2003391187.html

По делу о хищении на ГОЗ по ремонту объектов Балтфлота завершили следствие

По делу о хищении на ГОЗ по ремонту объектов Балтфлота завершили следствие - РИА Новости, 06.03.2025

По делу о хищении на ГОЗ по ремонту объектов Балтфлота завершили следствие

Завершено следствие по делу бизнесмена Армена Амбарцумяна, похитившего свыше 3,7 миллиона рублей на гособоронзаказе по ремонту объектов Балтийского флота,... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T13:33:00+03:00

2025-03-06T13:33:00+03:00

2025-03-06T13:33:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Завершено следствие по делу бизнесмена Армена Амбарцумяна, похитившего свыше 3,7 миллиона рублей на гособоронзаказе по ремонту объектов Балтийского флота, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. "Военными следственными органами СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя Армена Амбарцумяна. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в июне 2022 года при исполнении гособоронзаказа по ремонту объектов теплового хозяйства Минобороны России были заключены госконтракты с ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны на выполнение работ на объектах Балтийского флота в сумму более 215 миллионов рублей. В качестве субподрядчика к выполнению этих работ привлекался Амбарцумян. "В 2022 году Амбарцумян при исполнении контрактов путем подлога документов, содержащих заведомо ложные сведения о выполненных работах, совершил хищение бюджетных денежных средств свыше 3,7 млн рублей, тем самым причинив ущерб государству в особо крупном размере", - добавили в ведомстве. Уточняется, что в отношении Амбарцумяна избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. По уголовному делу допрошены свидетели, проведены проверки показаний, изъяты и осмотрены документы, получены заключения экспертиз, собраны доказательства, подтверждающие вину Амбарцумяна.

https://ria.ru/20250210/moshennichestvo-1998367762.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)