По делу о хищении на ГОЗ по ремонту объектов Балтфлота завершили следствие
По делу Амбарцумяна о хищении на ремонте объектов Балтфлота завершили следствие
Статуя Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Завершено следствие по делу бизнесмена Армена Амбарцумяна, похитившего свыше 3,7 миллиона рублей на гособоронзаказе по ремонту объектов Балтийского флота, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
"Военными следственными органами СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя Армена Амбарцумяна. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в июне 2022 года при исполнении гособоронзаказа по ремонту объектов теплового хозяйства Минобороны России были заключены госконтракты с ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны на выполнение работ на объектах Балтийского флота в сумму более 215 миллионов рублей. В качестве субподрядчика к выполнению этих работ привлекался Амбарцумян.
"В 2022 году Амбарцумян при исполнении контрактов путем подлога документов, содержащих заведомо ложные сведения о выполненных работах, совершил хищение бюджетных денежных средств свыше 3,7 млн рублей, тем самым причинив ущерб государству в особо крупном размере", - добавили в ведомстве.
Уточняется, что в отношении Амбарцумяна избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. По уголовному делу допрошены свидетели, проведены проверки показаний, изъяты и осмотрены документы, получены заключения экспертиз, собраны доказательства, подтверждающие вину Амбарцумяна.