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Срок следствия по делу специалиста РАН продлили - РИА Новости, 06.03.2025
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00:09 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/sledstvie-2003311375.html
Срок следствия по делу специалиста РАН продлили
Срок следствия по делу специалиста РАН продлили - РИА Новости, 06.03.2025
Срок следствия по делу специалиста РАН продлили
Срок предварительного следствия по уголовному делу специалиста Российской академии наук (РАН) Василия Соловьева, обвиняемого в крупном мошенничестве, продлен до РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T00:09:00+03:00
2025-03-06T00:09:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу специалиста Российской академии наук (РАН) Василия Соловьева, обвиняемого в крупном мошенничестве, продлен до мая, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Восемнадцатого февраля 2025 года срок предварительного следствия продлен… до 5 месяцев 00 суток, то есть, до 6 мая 2025 года", - сказано в документах. Измайловский суд Москвы в конце декабря прошлого года арестовал Соловьева. Согласно документам, он обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору. Следствие настаивало на аресте Соловьева, так как у того имеется действующий заграничный паспорт, он регулярно пересекал границу РФ, является бывшим сотрудником правоохранительных органов, имеет связи с правоохранителями. Следствие считает, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на потерпевших и свидетелей по уголовному делу, а также, с учетом тяжести предъявленного обвинения, скрыться от органов предварительного следствия и суда. Фабула уголовного дела не сообщается.
https://ria.ru/20250304/sledstvie-2002869773.html
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Новости
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353
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Срок следствия по делу специалиста РАН продлили

Срок следствия по делу обвиняемого в мошенничестве специалиста РАН продлили

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу специалиста Российской академии наук (РАН) Василия Соловьева, обвиняемого в крупном мошенничестве, продлен до мая, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Восемнадцатого февраля 2025 года срок предварительного следствия продлен… до 5 месяцев 00 суток, то есть, до 6 мая 2025 года", - сказано в документах.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Срок следствия по делу экс-замминистра энергетики Яновского продлили
4 марта, 01:22
Измайловский суд Москвы в конце декабря прошлого года арестовал Соловьева. Согласно документам, он обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору.
Следствие настаивало на аресте Соловьева, так как у того имеется действующий заграничный паспорт, он регулярно пересекал границу РФ, является бывшим сотрудником правоохранительных органов, имеет связи с правоохранителями.
Следствие считает, что обвиняемый, оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на потерпевших и свидетелей по уголовному делу, а также, с учетом тяжести предъявленного обвинения, скрыться от органов предварительного следствия и суда.
Фабула уголовного дела не сообщается.
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