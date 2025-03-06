https://ria.ru/20250306/shor-2003350940.html

Шор рассказал о репрессиях против оппозиционных лидеров в Молдавии

Шор рассказал о репрессиях против оппозиционных лидеров в Молдавии - РИА Новости, 06.03.2025

Шор рассказал о репрессиях против оппозиционных лидеров в Молдавии

Все лидеры реальной оппозиции Молдавии, которые не согласны с политикой президента Майи Санду, подвергаются в стране политическим репрессиям, заявил РИА Новости РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T10:12:00+03:00

2025-03-06T10:12:00+03:00

2025-03-06T10:24:00+03:00

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КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Все лидеры реальной оппозиции Молдавии, которые не согласны с политикой президента Майи Санду, подвергаются в стране политическим репрессиям, заявил РИА Новости лидер блока "Победа" Илан Шор."Политическим репрессиям сейчас подвергаются все лидеры реальной оппозиции в стране. Задержания, аресты, обыски, допросы, запугивания, суды — это сегодняшние реалии для тех, кто не согласен с политикой Санду", — заявил Шор.Он отметил, что проевропейские власти опасаются потерять преимущество накануне парламентских выборов, которые должны пройти в Молдавии во второй половине 2025 года. "Результаты минувших президентских выборов и референдума показали значительную поддержку оппозиции со стороны граждан Молдавии. Режим боится этой поддержки и идет на крайние меры, чтобы сохранить власть", — отметил Шор. Политик подчеркнул, что блок "Победа" последовательно отстаивает курс на сближение Молдавии с Россией, выступает против евроинтеграции. Сторонники блока отстаивают традиционные ценности и борются за сохранение исторической памяти.

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молдавия, илан шор, майя санду, россия, в мире