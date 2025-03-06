https://ria.ru/20250306/sertifikat-2003399531.html

Натуральная косметика из Ямала получила сертификат "Сделано в России"

Натуральная косметика из Ямала получила сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 06.03.2025

Натуральная косметика из Ямала получила сертификат "Сделано в России"

Первое предприятие из Ямало-Ненецкого автономного округа, производящее косметические средства, получило сертификат "Сделано в России" в категории "Надежность",... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T14:14:00+03:00

2025-03-06T14:14:00+03:00

2025-03-06T14:14:00+03:00

экономика

ямал

россия

александр калинин

бренд сделано в россии (made in russia)

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003188015_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_86c2280b03ffac9aba955c9e42ee7e18.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Первое предприятие из Ямало-Ненецкого автономного округа, производящее косметические средства, получило сертификат "Сделано в России" в категории "Надежность", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Документ подтверждает высокое качество косметических средств, созданных из натуральных продуктов и ягод Крайнего Севера. Индивидуальный предприниматель, основательница бренда, зарегистрировала товарный знак в августе 2023 года, а сама компания была основана в 2016 году", - говорится в сообщении."Мы наблюдаем, как все новые и новые регионы становятся участниками программы добровольной сертификации "Сделано в России". Получение первого сертификата предприятием из Ямало-Ненецкого автономного округа — это важный шаг, который открывает двери для других производителей. Уверен, что за этой первой ласточкой последуют и другие компании, стремящиеся подтвердить качество своей продукции и выйти на новые рынки", — отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов."Этот сертификат является обязательным структурным элементом нашей экспортной стратегии. Он не только подтверждает качество нашей продукции, но и служит мощным инструментом для маркетингового продвижения на международной арене", — сказала основательница бренда Мария Богомазова.Компания развивает свою экспортную деятельность с 2024 года, ориентируясь на страны Таможенного союза и планируя выход на рынок Беларуси."Мы надеемся, что наш положительный опыт участия в национальном проекте вдохновит других производителей на получение сертификата и выход на перспективные рынки, такие как Ближний Восток", — добавила основательница бренда.Производство косметики расположено в непосредственной близости к сырьевой базе в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа."Бренд демонстрирует успешное сотрудничество между производителями косметики, сборщиками дикорастущего сырья из числа коренных народов Севера и рыбоперерабатывающими предприятиями. Эта модель взаимодействия позволяет объединять усилия крупных и малых бизнесов, что играет ключевую роль в развитии региональной экономики", — сказал первый заместитель губернатора Ямала Александр Калинин.Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компания и ее продукция или услуги не подвергаются дополнительным проверкам со стороны Российского экспортного центра. Все, что нужно — подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сформированную анкету.

https://ria.ru/20250305/rets-2003237509.html

https://ria.ru/20250305/dokumenty-2003205868.html

https://ria.ru/20250305/rets-2003186325.html

ямал

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, ямал, россия, александр калинин, бренд сделано в россии (made in russia), российский экспортный центр (рэц)