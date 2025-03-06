Верка Сердючка вляпалась: гастроли под конвоем, а гонорары — Зеленскому
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВерка Сердючка во время репетиции финала международного конкурса "Евровидение-2019"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. "Хорошо, все будет хорошо!" — фирменная фраза Верки Сердючки сегодня звучит как горькая ирония. У Андрея Данилко нет ни права выбирать, где выступать, ни возможности распоряжаться заработанным. Как успешный шоумен превратился в марионетку режима Зеленского с альтернативой в виде окопов?
"Dancing Lasha Tumbai" — билет в Европу и черная метка в России
Триумф на "Евровидении" стал важной вехой в карьере Андрея Данилко. В 2007 году он в образе эпатажной Верки Сердючки произвел фурор на "Евровидении". Его "Dancing Lasha Tumbai" принесла Украине серебро конкурса, а артисту — европейскую популярность.
© РИА Новости / Сергей Старостенко | Перейти в медиабанкВерка Сердючка (Андрей Данилко) перед отъездом на конкурс "Евровидение"
Верка Сердючка (Андрей Данилко) перед отъездом на конкурс "Евровидение"
Однако сразу после конкурса в России разгорелся скандал. Некоторые зрители услышали в песне фразу, похожую на "Russia, goodbye", что вызвало волну негодования. По словам Данилко, против него была организована травля, целью которой было убрать Сердючку с российского рынка. Он утверждал, что его популярность раздражала Константина Эрнста, отказавшегося отправить Сердючку на Евровидение от России, а также обвинял Максима Фадеева в участии в этой кампании.
После скандала Данилко фактически прекратил выступления в России, а его популярность в стране резко пошла на спад.
© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкСъемка новогоднего телевизионного мюзикла "Красная Шапочка"
Съемка новогоднего телевизионного мюзикла "Красная Шапочка"
Попытки влезть в политику
Окрыленный успехом после "Евровидения", Андрей решил конвертировать народную любовь в политические дивиденды. В том же 2007-м он объявил о создании партии с красноречивым названием "За своих", планируя участвовать в досрочных парламентских выборах. Но украинский Центризбирком поставил крест на политических амбициях артиста, отказав партии в регистрации.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКонцерт "Песня года 2010" в спорткомплексе "Олимпийский"
Концерт "Песня года 2010" в спорткомплексе "Олимпийский"
Первое столкновение с политической машиной оказалось болезненным. Попытка предложить альтернативу традиционным партиям встретила сопротивление системы. Ситуация резко ухудшилась после событий 2014 года — Данилко объявили в стране персоной нон грата из-за высказываний, которые были расценены как поддержка российской позиции. С участием в политике было покончено.
Бегство из Украины
К политическим неурядицам добавились личные угрозы. Известен случай, когда друг Данилко, Игорь Клинков, проиграл большую сумму денег в карты и в счет долга пообещал криминальным элементам "устранить" артиста. К счастью, информацию о готовящемся покушении удалось раскрыть вовремя.
Международный конкурс "Новая Волна - 2011"
После серии угроз и политического давления Андрей принял непростое решение — переехать на ПМЖ в Европу, сделав Украину лишь площадкой для гастролей и телепроектов. Так попытка попасть в украинскую политику закончилась фактическим бегством из страны.
Нашумевший скандал накануне СВО
В январе 2022 года Данилко оказался в центре скандала. Выступая в образе Верки Сердючки, он исполнил "Батько наш Бандера" — песню украинских националистов, что вызвало бурную реакцию публики.
© СтрингерНародный артист Украины Андрей Данилко (Верка Сердючка) когда-то собирал залы в России. Теперь он поет на Украине, в том числе пресловутую националистическую песню "Батька наш - Бандера" для местной публики.
© Стрингер
Народный артист Украины Андрей Данилко (Верка Сердючка) когда-то собирал залы в России. Теперь он поет на Украине, в том числе пресловутую националистическую песню "Батька наш - Бандера" для местной публики.
Сам артист поспешил объяснить свои действия простой импровизацией, сославшись на популярность композиции в интернете. Но осадок остался.
От юмора к военной риторике
После начала СВО позиция Данилко претерпела кардинальные изменения. Из заводного шоумена-балагура он превратился в активного сторонника украинских властей.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКонцерт "Песня года 2010" в спорткомплексе "Олимпийский"
Концерт "Песня года 2010" в спорткомплексе "Олимпийский"
При этом, как и до 2022 года, Данилко продолжил выступать за границей — в Европе, США и Израиле. В прессе появлялись предположения, что часть заработанных денег могла идти на поддержку украинской армии, но документальных подтверждений этому не было.
Активная проукраинская позиция
Артист публично заявил о желании присоединиться к ВСУ, неоднократно демонстрировал поддержку Украины и якобы организовывал сбор средств через свои концерты. В 2022 году на благотворительном концерте в Амстердаме Данилко изменил слова своей песни "Dancing Lasha Tumbai" на "раша гудбай" (Russia, goodbye). Он также исполнил песню "Геть з України, москаль некрасівий" ("Прочь из Украины, москаль некрасивый").
Съемки новогоднего мюзикла "Аладдин"
Позже певец устроил антироссийскую вакханалию на концерте в Неаполе, где кричал антироссийские лозунги после каждого номера. Это вызвало негативную реакцию и сравнения с "злой завистливой бабой".
Дубай не прощает лишних слов
Не все страны готовы интеллигентно закрывать глаза на подобные высказывания — в некоторых за лишнее слово приходится отвечать всерьез. Данилко допустил антироссийские высказывания во время закрытого мероприятия в Дубае. Для артиста, привыкшего к свободе самовыражения, это обернулось неприятными последствиями: штрафом и пожизненным запретом на въезд в ОАЭ.
© Екатерина ЧесноковаДубай
© Екатерина Чеснокова
Дубай
Местные власти известны своей непреклонной позицией в подобных вопросах, и скандалов на своей территории не приветствуют. Свобода слова — понятие растяжимое, но, как выяснилось, не везде она имеет одинаковые границы.
Облом в 2023-м и "домашний арест"
Для Данилко в 2023 году наступили суровые времена. Его частный тур по США был отменен из-за запрета на выезд из Украины. Официальная причина — артист и его команда попадают под призывной возраст.
Примечательно, что на фронт Сердючку не отправляют — ему отведена роль в информационной войне на "нужных" режиму мероприятиях. Как сообщают источники, ослушавшись, артист рискует оказаться на линии боевого соприкосновения через ТЦК (территориальный центр комплектования).
Сотрудники ТЦК в Днепропетровске на Украине избили мужчину. Кадр видео очевидца
Сотрудники ТЦК в Днепропетровске на Украине избили мужчину. Кадр видео очевидца
Под тотальным контролем
Сегодня 51-летний Андрей Данилко фактически стал заложником ситуации. По информации SHOT, украинские власти запрещают ему выезжать из страны для выступлений на корпоративах.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский
Покинуть Украину артист может только с разрешения Министерства культуры, причем условия получения такого разрешения жесткие:
- выступать разрешено только на благотворительных концертах
- гонорары направляются напрямую в Офис президента, где решают, делиться ли ими с артистом
- Сердючка обязана публично демонстрировать "поддержку своей страны"
- специальный сотрудник должен постоянно сопровождать артиста, чтобы тот не "навострил лыжи" в другом направлении
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Как выяснилось, агент Данилко за последние месяцы неоднократно озвучивал эти условия ивент-менеджерам разных европейских стран.
Так Верка Сердючка, когда-то покорившая Европу своей зажигательной "Лаша Тумбай", превратилась из свободного артиста в контролируемый ресурс для поддержки официальной украинской повестки.