https://ria.ru/20250306/rudenya-2003397236.html

Руденя передал 71 автомобиль в больницы Тверской области

Руденя передал 71 автомобиль в больницы Тверской области - РИА Новости, 06.03.2025

Руденя передал 71 автомобиль в больницы Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил главам муниципальных образований ключи от 71 легкового и санитарного автомобиля для медучреждений региона,... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T14:02:00+03:00

2025-03-06T14:02:00+03:00

2025-03-06T14:02:00+03:00

тверская область

игорь руденя

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил главам муниципальных образований ключи от 71 легкового и санитарного автомобиля для медучреждений региона, сообщает пресс-служба облправительства. В ведомстве отметили, что партия стала самой крупной за последние несколько лет. "Данный транспорт – это прежде всего доступность медицинской помощи для наших жителей. Сегодня врачи, фельдшеры получают машины для оказания услуг ветеранам, детям, всем, кто проживает на территории нашего региона", – приводит пресс-служба слова Рудени. Автопарки всех Центральных районных больниц региона пополнили новые отечественные автомобили: 69 Lada Niva Travel и два УАЗ. Машины оборудованы системами ГЛОНАСС. В частности, четыре автомобиля переданы Конаковской ЦРБ. С учетом поступления новых машин в автопарке медучреждения теперь 33 единицы транспорта. Тремя новыми машинами пополнился автопарк Вышневолоцкой ЦРБ, в структуру которой входит 38 фельдшерско-акушерских пунктов и девять кабинетов врачей общей практики. В Тверской области ведется системное обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения: выполняется комплексная работа по ремонту медицинских организаций, закупается новое оборудование. Также глава Руденя поблагодарил медицинских работников, которые трудятся в Верхневолжье. В преддверии Международного женского дня губернатор поздравил с наступающим праздником всех участниц торжественной церемонии.

https://ria.ru/20250304/rudenya-2002988528.html

https://ria.ru/20250225/natsproekt-2001547743.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя