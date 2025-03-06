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Руденя передал 71 автомобиль в больницы Тверской области - РИА Новости, 06.03.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
14:02 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/rudenya-2003397236.html
Руденя передал 71 автомобиль в больницы Тверской области
Руденя передал 71 автомобиль в больницы Тверской области - РИА Новости, 06.03.2025
Руденя передал 71 автомобиль в больницы Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил главам муниципальных образований ключи от 71 легкового и санитарного автомобиля для медучреждений региона,... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T14:02:00+03:00
2025-03-06T14:02:00+03:00
тверская область
игорь руденя
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил главам муниципальных образований ключи от 71 легкового и санитарного автомобиля для медучреждений региона, сообщает пресс-служба облправительства. В ведомстве отметили, что партия стала самой крупной за последние несколько лет. "Данный транспорт – это прежде всего доступность медицинской помощи для наших жителей. Сегодня врачи, фельдшеры получают машины для оказания услуг ветеранам, детям, всем, кто проживает на территории нашего региона", – приводит пресс-служба слова Рудени. Автопарки всех Центральных районных больниц региона пополнили новые отечественные автомобили: 69 Lada Niva Travel и два УАЗ. Машины оборудованы системами ГЛОНАСС. В частности, четыре автомобиля переданы Конаковской ЦРБ. С учетом поступления новых машин в автопарке медучреждения теперь 33 единицы транспорта. Тремя новыми машинами пополнился автопарк Вышневолоцкой ЦРБ, в структуру которой входит 38 фельдшерско-акушерских пунктов и девять кабинетов врачей общей практики. В Тверской области ведется системное обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения: выполняется комплексная работа по ремонту медицинских организаций, закупается новое оборудование. Также глава Руденя поблагодарил медицинских работников, которые трудятся в Верхневолжье. В преддверии Международного женского дня губернатор поздравил с наступающим праздником всех участниц торжественной церемонии.
https://ria.ru/20250304/rudenya-2002988528.html
https://ria.ru/20250225/natsproekt-2001547743.html
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игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя
Руденя передал 71 автомобиль в больницы Тверской области

Руденя вручил ключи от 71 автомобиля для больниц Тверской области

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиРуденя передал 71 автомобиль в больницы Тверской области
Руденя передал 71 автомобиль в больницы Тверской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Руденя передал 71 автомобиль в больницы Тверской области
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил главам муниципальных образований ключи от 71 легкового и санитарного автомобиля для медучреждений региона, сообщает пресс-служба облправительства.
В ведомстве отметили, что партия стала самой крупной за последние несколько лет.
"Данный транспорт – это прежде всего доступность медицинской помощи для наших жителей. Сегодня врачи, фельдшеры получают машины для оказания услуг ветеранам, детям, всем, кто проживает на территории нашего региона", – приводит пресс-служба слова Рудени.
Автопарки всех Центральных районных больниц региона пополнили новые отечественные автомобили: 69 Lada Niva Travel и два УАЗ. Машины оборудованы системами ГЛОНАСС.
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В частности, четыре автомобиля переданы Конаковской ЦРБ. С учетом поступления новых машин в автопарке медучреждения теперь 33 единицы транспорта.
Тремя новыми машинами пополнился автопарк Вышневолоцкой ЦРБ, в структуру которой входит 38 фельдшерско-акушерских пунктов и девять кабинетов врачей общей практики.
В Тверской области ведется системное обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения: выполняется комплексная работа по ремонту медицинских организаций, закупается новое оборудование.
Также глава Руденя поблагодарил медицинских работников, которые трудятся в Верхневолжье. В преддверии Международного женского дня губернатор поздравил с наступающим праздником всех участниц торжественной церемонии.
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