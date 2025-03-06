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Россия ждет от США формирования команды переговорщиков, заявила Захарова
Россия ждет от США формирования команды переговорщиков, заявила Захарова - РИА Новости, 06.03.2025
Россия ждет от США формирования команды переговорщиков, заявила Захарова
Россия ожидает от США назначения представителя по украинскому урегулированию, после этого Москва будет формировать и свою переговорную команду, заявила... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T16:45:00+03:00
2025-03-06T16:45:00+03:00
2025-03-06T16:45:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Россия ожидает от США назначения представителя по украинскому урегулированию, после этого Москва будет формировать и свою переговорную команду, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Что касается вопроса мирного урегулирования, он комплексный и требует, как вы абсолютно правильно сказали, обсуждения деталей на экспертном уровне. Мы по-прежнему ожидаем от американской администрации назначения официального представителя по запуску переговорного процесса и формирования им команды переговорщиков. После этого мы сможем подобрать визави с российской стороны", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, "сейчас идет поднастройка российско-американских контактов, которые были буквально убиты предыдущей американской администрацией". "Назначен посол РФ в США, господин Дарчиев, который очевидно будет заниматься восстановлением контактов и связей уже там, на месте", - добавила Захарова.
https://ria.ru/20250306/sammit-2003426353.html
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россия, сша, москва, мария захарова, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Москва, Мария Захарова, В мире
Россия ждет от США формирования команды переговорщиков, заявила Захарова
Захарова: Россия ждет от США назначения представителя по переговорам по Украине