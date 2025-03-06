https://ria.ru/20250306/rogov-2003376274.html
Рогов назвал подлостью заявление Макрона о России
Рогов назвал подлостью заявление Макрона о России - РИА Новости, 06.03.2025
Рогов назвал подлостью заявление Макрона о России
Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T12:34:00+03:00
2025-03-06T12:34:00+03:00
2025-03-06T12:34:00+03:00
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости резко отозвался о президенте Франции Эммануэле Макроне, который назвал Россию угрозой для Европы."Заявление Макрона — это человеческая и политическая подлость по отношению к России и лицемерие по отношению к Украине", — сказал Рогов.По его мнению, подобные высказывания французского президента говорят о желании наднациональных элит помешать усилению позиций американского лидера Дональда Трампа и не допустить переговоров о мире между Россией и США.Накануне вечером Макрон заявил в обращении к согражданам, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. Он пообещал продолжить наращивание военного бюджета и предложил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.
https://ria.ru/20250306/makron-2003318268.html
https://ria.ru/20250306/evropa-2003284488.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, эммануэль макрон, владимир рогов, франция
В мире, Россия, Европа, Эммануэль Макрон, Владимир Рогов, Франция
Рогов назвал подлостью заявление Макрона о России
Рогов назвал слова Макрона о России политической и человеческой подлостью