https://ria.ru/20250306/rogov-2003376274.html

Рогов назвал подлостью заявление Макрона о России

Рогов назвал подлостью заявление Макрона о России - РИА Новости, 06.03.2025

Рогов назвал подлостью заявление Макрона о России

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T12:34:00+03:00

2025-03-06T12:34:00+03:00

2025-03-06T12:34:00+03:00

в мире

россия

европа

эммануэль макрон

владимир рогов

франция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости резко отозвался о президенте Франции Эммануэле Макроне, который назвал Россию угрозой для Европы."Заявление Макрона — это человеческая и политическая подлость по отношению к России и лицемерие по отношению к Украине", — сказал Рогов.По его мнению, подобные высказывания французского президента говорят о желании наднациональных элит помешать усилению позиций американского лидера Дональда Трампа и не допустить переговоров о мире между Россией и США.Накануне вечером Макрон заявил в обращении к согражданам, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. Он пообещал продолжить наращивание военного бюджета и предложил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к российским границам.

https://ria.ru/20250306/makron-2003318268.html

https://ria.ru/20250306/evropa-2003284488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, россия, европа, эммануэль макрон, владимир рогов, франция