https://ria.ru/20250306/razvitie-2003498834.html

В Костромской области создадут программу развития нейрохирургической службы

В Костромской области создадут программу развития нейрохирургической службы - РИА Новости, 06.03.2025

В Костромской области создадут программу развития нейрохирургической службы

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поставил задачу разработать региональную программу развития нейрохирургической службы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T20:37:00+03:00

2025-03-06T20:37:00+03:00

2025-03-06T20:37:00+03:00

костромская область

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сергей ситников

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КОСТРОМА, 6 мар - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников поставил задачу разработать региональную программу развития нейрохирургической службы, сообщает пресс-служба администрации региона. Сообщается, что губернатор встретился с коллективом отделения нейрохирургии областной больницы. В начале встречи он вручил ряд наград. В частности, указом президента России Владимира Путина заведующему отделением Андрею Марусину присвоено звание Заслуженного врача РФ. Как отметил главврач больницы Владимир Храмов, стремительное развитие отделения началось, когда его возглавил Андрей Марусин. В рамках программы модернизации здравоохранения отделение было оснащено высококачественным оборудованием. Это позволило врачам внедрять новые виды высокотехнологичных вмешательств. Ежегодно врачи выполняют около 400 хирургических вмешательств, из них более 120 высокотехнологичных. "Для повышения уровня оказания медпомощи Сергей Ситников поставил задачу разработать программу развития нейрохирургической службы. Главным направлением в стратегии станет межведомственное взаимодействие между медицинскими службами и районными медучреждениями", - говорится в сообщении. По словам руководства больницы, сегодня специалисты отделения активно сотрудничают с неврологами, сосудистыми и эндоваскулярными хирургами. Усиление командной работы позволит обеспечить грамотную маршрутизацию пациентов еще с поликлинического звена, повысит выявляемость заболеваний на ранней стадии, подчеркнул Ситников. В программу развития глава региона поручил включить и вопросы расширения площадей для второй операционной, а также приобретения современного оборудования, в частности, специального микроскопа, который позволит повысить уровень сложности и освоить новые виды операций. "Сегодня необходимо развитие. Нейрохирургическая служба должна быть конкурентоспособной и приносить радость пациентам. Поставим задачу главным внештатным специалистам подумать над реализацией стратегии, межведомственным взаимодействием, чтобы в комплексе решать все вопросы и получить хорошие результаты", - подчеркнул Сергей Ситников. Отдельное внимание в программе необходимо уделить работе с молодыми специалистами, заключению целевых договоров, увеличению часов практики у студентов. Важно и решение вопросов служебного жилья и компенсации найма жилья, отметил глава региона.

https://ria.ru/20250304/kostroma-2003059882.html

https://ria.ru/20250228/podderzhka-2002330383.html

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костромская область, россия, сергей ситников