https://ria.ru/20250306/razrabotki-2003439538.html

Ликсутов: резидент ОЭЗ "Технополис Москва" запатентовал семь разработок

Ликсутов: резидент ОЭЗ "Технополис Москва" запатентовал семь разработок - РИА Новости, 06.03.2025

Ликсутов: резидент ОЭЗ "Технополис Москва" запатентовал семь разработок

Один из ведущих отечественных производителей микроэлектроники "Микрон", которому с 2015 года присвоен статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва", зарегистрировал... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T17:00:00+03:00

2025-03-06T17:00:00+03:00

2025-03-06T17:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

ангстрем

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости.Один из ведущих отечественных производителей микроэлектроники "Микрон", которому с 2015 года присвоен статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва", зарегистрировал семь объектов интеллектуальной собственности в прошлом году, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе действуют меры поддержки высокотехнологичных предприятий, в их числе — статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва". Этот инструмент позволяет экономить на уплате налогов и инвестировать средства в разработку инновационной продукции и приобретение патентов. По итогам 2024 года резидент столичной ОЭЗ "Микрон" зарегистрировал семь объектов интеллектуальной собственности", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Он отметил, что на данный момент в портфеле предприятия 36 действующих патентов и 39 свидетельств по ключевым продуктам, прошедшим государственную регистрацию. Также для развития отрасли в Москве создан и успешно функционирует кластер фотоники и микроэлектроники.В 2024 году завод получил пять свидетельств о регистрации решений. Это программа ЭВМ, микросхема с функционалом SIM/eSIM и элементом безопасности, а также общепромышленные и интерфейсные микросхемы.В число новых объектов предприятия также входит устройство формирования и восстановления модифицированного кода Хемминга, предназначенное для 16-разрядных двоичных чисел и многое другое. Данная разработка направлена на повышение быстродействия транзисторов и устойчивости к сбоям при обработке данных."Патенты на свои разработки получают и другие предприятия микроэлектроники из ОЭЗ Москвы – в их числе ЗИТЦ, ЗНТЦ, НИИМЭ, "Ангстрем" и "Элвис". Они разработали уникальные микросхемы, программные модули, полупроводниковые изделия, электронные компоненты, метки радиочастотной идентификации, операционные системы и программы для вычислительных машин", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.Ключевая задача ОЭЗ "Технополис Москва" - развитие высокотехнологичных производств.Так, по словам генерального директора АО "Микрон" Гульнары Хасьяновой, на начало 2025 года в патентом портфеле компании 75 зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности. Разработки являются важным шагом для обеспечения технологического суверенитета России и после освоения в серийном производстве позволят прибористам повысить уровень локализации устройств, а также вывести на рынок востребованные отечественные изделия.Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев добавил, что статус резидента особой экономической зоны освобождает на 10 лет от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования при применении процедуры свободной таможенной зоны.

https://ria.ru/20250305/tovary-2003213929.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, ангстрем